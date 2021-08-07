Посол РФ в США: запад ведет целенаправленную кампанию против российских вакцин от коронавируса

"Запад отказывается признать, что наработки наших ученых способны помочь в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества. Более того, ведется целенаправленная кампания против отечественных препаратов", - говорится в заявлении Антонова, распространённом на странице российского посольства в США в фейсбуке.

Антонов отметил, что почти 70 государств уже лицензировали российскую вакцину "Спутник V", с рядом стран налажено совместное производство препарата.

"Так, в ежегодном докладе министерства здравоохранения и социальных служб США за 2020 г. отмечается, что администрация использовала представительство Минздрава в Бразилии для того, чтобы убедить страну отказаться от "Спутник V". В этой связи подчеркнем: там, где речь идет о здоровье и жизни людей не должно быть места политике. Призываем партнеров как можно скорее это осознать", - заявил он.

Российский посол подчеркнул, что публикации в некоторых американских СМИ о том, что Россия якобы пытается убедить американцев не вакцинироваться от коронавируса, являются инсинуациями.

"Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией", - сказал Антонов.