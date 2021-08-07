Фото ⟩ Ночной пожар полностью уничтожил большое подсобное строение
В Тырва Валгаского уезде в ночь на субботу в результате пожара сгорела пристройка на улице Кангро, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В Тырва Валгаского уезде в ночь на субботу в результате пожара сгорела пристройка на улице Кангро, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Киийка, спасателей вызвали на улицу Кангро в час ночи.
«На месте оказалось, что горела подсобная пристройка размером 20х14 метров. Когда пожарные приехали, пламя уже вырывалось из-под крыши».
Здание было полностью уничтожено пожаром. В 4.47 спасатели закончили работы по тушению. К счастью, в огне никто не пострадал.
"Другие здания при пожаре не пострадали. Рядом находился дом, которому угрожали искры и куски раскаленных материалов, но огонь не распространился дальше", - добавил Кийк.