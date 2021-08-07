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  • Ночной пожар полностью уничтожил большое подсобное строение

Фото ⟩ Ночной пожар полностью уничтожил большое подсобное строение

Tõrvas Kangro tänaval põles kõrvalhoone. ФОТО: Mikk Palover

В Тырва Валгаского уезде в ночь на субботу в результате пожара сгорела пристройка на улице Кангро, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Киийка, спасателей вызвали на улицу Кангро в час ночи.

«На месте оказалось, что горела подсобная пристройка размером 20х14 метров. Когда пожарные приехали, пламя уже вырывалось из-под крыши».

Здание было полностью уничтожено пожаром. В 4.47 спасатели закончили работы по тушению. К счастью, в огне никто не пострадал.

"Другие здания при пожаре не пострадали. Рядом находился дом, которому угрожали искры и куски раскаленных материалов, но огонь не распространился дальше", - добавил Кийк.

Cгоревшее здание в Тырва ФОТО: Mikk Palover

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