Фото ⟩ Ночной пожар полностью уничтожил большое подсобное строение

По словам пресс-секретаря Лыунаского спасательного центра Марека Киийка, спасателей вызвали на улицу Кангро в час ночи.

«На месте оказалось, что горела подсобная пристройка размером 20х14 метров. Когда пожарные приехали, пламя уже вырывалось из-под крыши».

Здание было полностью уничтожено пожаром. В 4.47 спасатели закончили работы по тушению. К счастью, в огне никто не пострадал.

"Другие здания при пожаре не пострадали. Рядом находился дом, которому угрожали искры и куски раскаленных материалов, но огонь не распространился дальше", - добавил Кийк.

