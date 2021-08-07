Картина дня: скандал на Олимпиаде, миграционный кризис и применение огнестрельного оружия
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 августа.
В субботу, 7 августа, портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию проходящих в рамках Олимпийских игр в Токио соревнований по художественной гимнастике. Финальная часть соревнований ознаменовалась скандалом, поскольку российские спортсмены выразили протест в связи с судейством. Читать далее...
Генеральный директор Департамента полиции Эльмар Вахер тоже стрелял в людей. Даже дважды. Правда, он не хочет об этом говорить, это тяжело вспоминать. Однако Вахер подтверждает, что все, в кого ему приходилось стрелять на предыдущей полицейской работе, живы и (по крайней мере, на сегодняшний день) здоровы. Но иногда бывает иначе. Вечером 1 августа, вскоре после захода солнца, полицейский застрелил 28-летнего мужчину, который вел себя агрессивно, в деревне Хаэска Ляэнемаа. Отец троих детей скончался на месте происшествия. Читать далее...
Нынешняя неделя принесла горе в семью одного молодого жителя Эстонии и серьезное служебное расследование - в Департамент полиции и погранохраны. Чтобы остановить разбушевавшегося человека, полиция открыла огонь на поражение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8796 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 246, то есть 2,8% от общего количества тестов. Читать далее...
Правительство Литвы готово заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну. Об этом в субботу, 8 августа, заявила в эфире телерадиокомпании LRT глава департамента миграции МВД балтийской республики Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, выплата будет осуществляться наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы. Читать далее...
Президента в Эстонии выбирают политики по очень сложной схеме, в которой народ напрямую не участвует. Пресса в последнее время так подробно рассказала о возможном кандидате - Тармо Соомере - что народ мог бы решить: ну вот же он, наш будущий президент. Но нет. Читать далее...
Согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность повторного заражения коронавирусом у невакцинированных людей в два раза выше, чем у полностью вакцинированных. Читать далее...
В начале 2021 года на рынке жилья Эстонии был явный дефицит. Недостаток предложений из-за активности покупателей привел к росту цен. К лету рынок несколько успокаивается, а к осени дефицит предложений будет преодолен, прогнозирует руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. Читать далее...
В ближайшие годы планируется построить терминал Rail Baltica в Юлемисте, который принесет колоссальные изменения в городское пространство Ласнамяэ и всего Таллинна. На этой неделе жителям близлежащих домов по Петербури-теэ представили визуализацию пространства, показывающее, как терминал преобразит городскую среду вокруг их домов. Читать далее...