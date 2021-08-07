Картина дня: скандал на Олимпиаде, миграционный кризис и применение огнестрельного оружия

Скандал: Россия впервые за 25 лет не выиграла золото в художественной гимнастике

В субботу, 7 августа, портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию проходящих в рамках Олимпийских игр в Токио соревнований по художественной гимнастике. Финальная часть соревнований ознаменовалась скандалом, поскольку российские спортсмены выразили протест в связи с судейством. Читать далее...

Эльмар Вахер: выстрел должен нейтрализовать человека, а не убить его

Генеральный директор Департамента полиции Эльмар Вахер тоже стрелял в людей. Даже дважды. Правда, он не хочет об этом говорить, это тяжело вспоминать. Однако Вахер подтверждает, что все, в кого ему приходилось стрелять на предыдущей полицейской работе, живы и (по крайней мере, на сегодняшний день) здоровы. Но иногда бывает иначе. Вечером 1 августа, вскоре после захода солнца, полицейский застрелил 28-летнего мужчину, который вел себя агрессивно, в деревне Хаэска Ляэнемаа. Отец троих детей скончался на месте происшествия. Читать далее...

От редакции 〉 Пуля – дура или кто-то другой?

Нынешняя неделя принесла горе в семью одного молодого жителя Эстонии и серьезное служебное расследование - в Департамент полиции и погранохраны. Чтобы остановить разбушевавшегося человека, полиция открыла огонь на поражение. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 246 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8796 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 246, то есть 2,8% от общего количества тестов. Читать далее...

Согласившимся покинуть Литву нелегальным мигрантам заплатят по 300 евро

Правительство Литвы готово заплатить по 300 евро нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну. Об этом в субботу, 8 августа, заявила в эфире телерадиокомпании LRT глава департамента миграции МВД балтийской республики Эвелина Гудзинскайте. По ее словам, выплата будет осуществляться наличными при посадке в самолет, вылетающий из Литвы. Читать далее...

Лицо недели 〉 Президент, которого нам выбирают

Президента в Эстонии выбирают политики по очень сложной схеме, в которой народ напрямую не участвует. Пресса в последнее время так подробно рассказала о возможном кандидате - Тармо Соомере - что народ мог бы решить: ну вот же он, наш будущий президент. Но нет. Читать далее...

Исследование показало, насколько сильна вероятность повторно заболеть коронавирусом

Согласно исследованию Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность повторного заражения коронавирусом у невакцинированных людей в два раза выше, чем у полностью вакцинированных. Читать далее...

KV.EE обнадеживает: к осени дефицит жилья уменьшится

В начале 2021 года на рынке жилья Эстонии был явный дефицит. Недостаток предложений из-за активности покупателей привел к росту цен. К лету рынок несколько успокаивается, а к осени дефицит предложений будет преодолен, прогнозирует руководитель портала KV.EE Тарво Теслон. Читать далее...

Управа Ласнамяэ: терминал Rail Baltica должен считаться с интересами местных жителей