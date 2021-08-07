Местные выборы в Нарве: партия Eesti 200 представила программу и основных кандидатов

Первым номером списка будет Наталия Умарова, которая на данный момент является беспартийной. Руководитель некоммерческого объединения "Каждому ребенку свой дом" с 2006 по 2017 год была членом Центристской партии.

Также в список войдут директор Нарвской Ваналиннаской государственной школы Татьяна Степанова, руководитель учебных программ Нарвского колледжа Тартуского университета Денис Ларченко, руководитель Нарвского клуба деловых и предприимчивых женщин Любовь Фомина, предприниматель Марина Крелл, координатор психосоциальных услуг по вопросам ВИЧ Екатерина Смирнова, учитель эстонского языка Алена Кордончук, руководитель по маркетингу спа-отеля Noorus Дарья Боярова, консультант Кассы по безработице Павел Гордиевский, социальный работник Ирина Киселева, молодой предприниматель Владислав Виртонен и владелица арт-студии Елена Пазилина.

В числе предвыборных обещаний - открытие дома для досуга пожилых и ботанического сада, развитие киберспорта, внедрение методов неформального обучения в школах города, создание в парке Герасимова воскресного рынка для ученических фирм и дачников, создание единого бренда города.