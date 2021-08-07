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В Италии арестована 70-летняя руководительница мафиозного клана

Karabinjeerid. Foto on illustratiivne. ФОТО: EPA/Scanpix

Женщина-лидер одной из мафиозных группировок Мария Личчарди арестована в субботу в аэропорту "Чампино" в Неаполе.

Личчарди, ордер на арест которой выдала прокуратура Неаполя, была задержана при посадке на рейс в Испанию. Она, как подчеркивается, сохранила полное спокойствие.

По данным СМИ, 70-летняя Пикколетта (итал.: малышка), получившая такое прозвище за невысокий рост, приходится сестрой Дженнаро Личчарди - основателю одного из кланов итальянской мафии "Каморра".

«Каморра» считается одной из крупнейших преступных группировок Европы. Группировка занимается преимущественно контрабандой и сбытом наркотиков. Кроме того, «Каморра» пользуется широким влиянием в строительном бизнесе и сфере утилизации отходов.

Ранее Личчарди отбыла восьмилетний срок тюремного заключения, была освобождена в декабре 2009 года, после чего, как полагают итальянские правоохранители, взяла в свои руки руководство кланом.

Против Марии Личчарди выдвинуты обвинения в причастности к мафиозной группировке, а также в махинациях с финансами и на аукционах.

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