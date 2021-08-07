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  • Эстония
  • Пенсионная реформа помешала созданию системы компенсации за неправильное лечение

Пенсионная реформа помешала созданию системы компенсации за неправильное лечение

Стетоскоп. ФОТО: Shutterstock

В течение нескольких лет для всех медицинских учреждений Эстонии может стать обязательным страхование ответственности, чтобы в случае врачебной ошибки пациенты могли бы получить компенсацию от страховых компаний, но при этом создание специального фонда, который бы занимался выплатой компенсаций пострадавшим от неправильного лечения, откладывается, в том числе и из-за недавних изменений в пенсионной системе, сообщает Rus.ERR.

Последние лет десять неоднократно предпринимались попытки внедрить систему, которая успешно работает в соседней Финляндии, где компенсацию за врачебные ошибки пациентам выплачивает созданный для этого фонд. 

"К сожалению, реализация финской модели требует очень больших начальных инвестиций, которые были готовы сделать много лет назад, но в свете недавней пенсионной реформы смелость страховщиков вкладывать большие суммы в Эстонию уменьшилась", - сказал глава Союза страховых компаний Эстонии Март Йессе.

Страховщики предлагают для начала ввести обязательное страхование ответственности для медицинских учреждений - тогда через три года создание фонда страхования пациентов могло бы снова встать на повестке дня.

"Для нас это означает внесение больших изменений в законопроект", - отметила руководитель сети здравоохранения Министерства социальных дел Хели Палусте.

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