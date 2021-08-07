Пенсионная реформа помешала созданию системы компенсации за неправильное лечение

В течение нескольких лет для всех медицинских учреждений Эстонии может стать обязательным страхование ответственности, чтобы в случае врачебной ошибки пациенты могли бы получить компенсацию от страховых компаний, но при этом создание специального фонда, который бы занимался выплатой компенсаций пострадавшим от неправильного лечения, откладывается, в том числе и из-за недавних изменений в пенсионной системе, сообщает Rus.ERR.