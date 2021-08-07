В ночь на воскресенье биржевая цена электричества упадет почти до нуля

По словам управляющего инвестиционным портфелем Alexela Калви Ныу, падение цен вызвал сильный ветер в соседних странах. Ветровые турбины работают на полную мощность, что обеспечивает дешевую поставку электроэнергии на рынок.

Для потребителей электроэнергии по биржевой цене цена на электроэнергию с вечера субботы до полудня воскресенья составляет 0,04-40 евро за мегаватт-час. В последний раз такие низкие цены на ночную электроэнергию наблюдались три месяца назад, 22 мая.

