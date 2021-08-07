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В ночь на воскресенье биржевая цена электричества упадет почти до нуля

Elektriliinid. ФОТО: Elektrum Eesti.

По данным эстонской энергетической компании Alexela, цены на электроэнергию для потребителей по биржевой цене в ночь на воскресенье упадут почти до нуля.

По словам управляющего инвестиционным портфелем Alexela Калви Ныу, падение цен вызвал сильный ветер в соседних странах. Ветровые турбины работают на полную мощность, что обеспечивает дешевую поставку электроэнергии на рынок.

Для потребителей электроэнергии по биржевой цене цена на электроэнергию с вечера субботы до полудня воскресенья составляет 0,04-40 евро за мегаватт-час. В последний раз такие низкие цены на ночную электроэнергию наблюдались три месяца назад, 22 мая.

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