В Ида-Вирумаа погиб врезавшийся в дерево 27-летний водитель

В Центр тревоги сообщили ночью в 2.15, что на 15-м километре шоссе Сака-Онтика-Тойла, Ида-Вирумаа, с дороги съехал легковой автомобиль BMW. К сожалению, столкновение было таким сильным, что водитель погиб на месте происшествия. Полиция выяснила, что за рулем находился местный 27-летний мужчина, он был в машине один.

Представитель Идаской префектуры Эрго Соосаар сказал, что, учитывая масштабные повреждения машины, скорость не могла быть маленькой. "Сейчас мы знаем, что несчастье произошло на отлогом повороте. У водителя был не закреплен ремень безопасности, а летние шины не соответствовали требованиям, поскольку были крайне изношены", - описал Соосаар.

"Какие конкретные факторы могли привести к тому, что водитель больше не мог справиться с управлением транспортным средством, будет выяснено в ходе дальнейшего расследования. Также дальнейшее расследование и экспертиза дадут ответ на вопрос, был ли водитель трезвым ", - сказал он.