В городах Италии протестовали против паспортов вакцинации от COVID

Более тысячи человек собрались на площади Пьяцца дель Пополо в центре Рима, скандируя «Нет зеленому паспорту!» и «Свобода!».

Тысячи людей также прошли маршем в Милане, некоторые из них носили плкакаты со словами «не вакцинирован», сообщает ANSA.

В Неаполе около сотни человек протестовали против движения за вакцинацию, протестуя в первую очередь против вакцинации детей. Они скандировали: «Держите руки подальше от детей!» и «Позор! Стыд!».

Новые правила вступили в силу в пятницу.

Для посещения музеев, кинотеатров или тренажерных залов теперь необходимо предъявить паспорт вакцинации от коронавируса, подтверждающий, что человек был вакцинирован по крайней мере одной дозой, переболел CovidD-19 в течение последних шести месяцев или имел отрицательный результат теста за последние 48 часов.

В четверг вечером правительство решило с 1 сентября сделать паспорт обязательным для учителей и пассажиров внутренних рейсов, круизов, поездов дальнего следования и автобусов.

По словам министров, необходимы меры для предотвращения роста инфекции.

«Я говорю всем итальянцам: делайте прививки и следуйте правилам», - сказал премьер-министр Марио Драги в пятницу.

Италия сильно пострадала от пандемии коронавируса, в результате которой погибло более 128000 человек, большинство из которых проживают в Европейском союзе.

Полностью вакцинированы более 63 процентов населения старше 12 лет. Однако распространение более заразного штамма дельты вызывает беспокойство.