Коронавирус подтвержден у 126 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 60 человек. Из них 45 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 13 заболевших, в Вильяндимаа — 12, в Рапламаа — 11, в Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа и Вырумаа — четыре, в Йыгевамаа 2 — два, в Пыльвамаа —один. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае шести положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 197,2 случаев на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5,4%.

За сутки в больницах открыли шесть новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 52 пациента. В настоящий момент среди нуждающихся в стационарном лечении 47 непривитых человек, что составляет 90,4% зараженных. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 63 года, из них 32 человека (61,5%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 3539 дозы вакцины, всего было вакцинировано 665 497 человек и 579 386 человека завершили курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины среди пациентов старше 70 лет составляет 69,9%. Более 65% возрастной группы 70+ были вакцинированы во всех уездах, кроме Харьюмаа (64,6%) и Ида-Вирумаа (43,7%).

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).