Учителя о вакцинации: "Если непривитых называть малообразованными, это не поможет"
На этой неделе В Латвии поддержали проект поправки к Закону о контроле за распространением инфекции Covid-19, который предусматривает, что после 1 октября работодатель будет иметь право увольнять сотрудников, не получивших ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию или факт того, что человек переболел коронавирусом. Подразумевается, что среди этих работников будут и педагоги, среди которых также есть разные взгляды на вакцинацию. TV3 Ziņas отправился узнать мнение учителей по этой теме.