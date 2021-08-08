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Би-би-си рассказывает человеческие истории Олимпиады: моменты дружбы, преодоления психологических барьеров и солидарности между спортсменами из разных стран.

Олимпийские игры в Токио подходят к концу. Помимо успехов и рекордов они запомнятся историями о дружбе, преодолении психологических барьеров и солидарности между спортсменами из разных стран.

Би-би-си рассказывает несколько историй, которые расстрогали и спортсменов, и болельщиков.

Золото на двоих

В финале прыжков в высоту развернулась настоящая драма. Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии оба преодолели планку на высоте 2,37 метра. И оба провалили все попытки взять 2,39 метра.

Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери. ФОТО: Getty Images

Эти два спортсмена знакомы давно: за пять лет до финала в Токио Тамбери уже был в двух шагах от олимпийской медали. Он проводил отличный сезон, за 21 день до Олимпиады обновил национальный рекорд и выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Монако. Уже будучи победителем, он решил попытаться прыгнуть 2,41 метра и травмировал левую лодыжку. Дальше были гипс и крушение надежд.

"Я плакал в толпе с гипсом и костылями, наблюдая за прыжками других спортсменов", - вспоминал позже итальянец.

Когда Тамбери вернулся к большим стартам, у него ничего не получалось. После одного из этапов он закрылся в комнате и плакал.

В тот день катарец Мутаз Баршим постучал в дверь его номера и не уходил, пока итальянец не открыл. Они долго сидели вместе, Джанмарко плакал, а Баршим просил его тренироваться и идти вперед - даже не ради тех, кто в него верит, а ради себя самого.

"Ты делаешь огромную работу - и она окупится", - так, по воспоминаниям Тамбери, сказал ему Баршим, и эти слова помогли ему снова вернуться на Олимп.

На свое первое награждение после травмы итальянец специально вышел со своим старым гипсом, на котором было написано "Путь к Токио-2021".

Джанмарко Тамбери. ФОТО: Getty Images

И вот он, финал токийской Олимпиады, где соревнуются Джанмарко и Башим. После того, как стало ясно, что показатели легкоатлетов равны, судья подошел к ним, чтобы пояснить дальнейшую процедуру.

"Мы можем оба получить "золото"? - перебивает его Башим.

"Да, если вы решите…" - отвечает судья. Башим и Джанмарко, не дав ему договорить, обнимаются и начинают прыгать от радости. Видео того, как они вместе отмечали победу, стало вирусным.

"Я вложил в это всю свою жизнь, слишком сильно этого хотел. Никогда не переставал мечтать, что это может случиться", - сказал потом Джанмарко.

А Башим, у которого уже есть "серебро" и "бронза" Олимпиад, отметил: "Я не хотел уходить на пенсию без золота Олимпиады. Я просто чувствую облегчение, разделить его с этим парнем - большего счастья я не хочу".

Подняться вместе

ФОТО: Getty Images

Чуть Ранее на том же стадионе проходили полуфинальные забеги на 800 метров. Одним из фаворитов был Найджел Амос из Ботсваны - незадолго до старта в Японии он показал лучший мировой результат в сезоне.

Исайя Джуэтт из США тоже имел неплохие шансы. Он - действующий чемпион Америки среди студентов и показал второй лучший результат среди всех стайеров США во время отбора в олимпийскую сборную.

Полуфинал начался для Джуэтта хорошо. Перед последней стометровкой он шел третьим и выходил на финишный рывок. Следом бежал Амос. И тут оба спортсмена упали, теряя все шансы на победу.

Оба легкоатлета некоторое время лежали на дорожке, а затем, не став разбираться, кто прав, а кто виноват, подали друг другу руки, поднялись, обнялись и пошли к финишу.

"Из всех мультиков про супергероев я усвоил, что независимо от того, насколько ты зол, в итоге ты все равно должен вести себя как герой. Это была моя попытка побыть героем, что ли. Я должен был встать и поступить достойно", - сказал журналистам Джуэтт.

Разобраться, почему именно оба спортсмена упали, было непросто. Джуэтт считает, что Амос слишком приблизился к нему сзади и коленом задел пятку американца, тем самым нарушив его баланс.

Судьи, детально пересмотрев повтор эпизода с нескольких ракурсов, постановили, что ответственным за столкновение был именно американец (хотя позже появилось видео, во многом опровергающее эту версию). В итоге Амоса допустили до финала, а Джуэтта нет.

Кадры того, как они, поддерживая друг друга, идут к финишу, облетели весь мир.

Прощание с легендой

Оксана Чусовитина. ФОТО: Getty Images

На этой Олимпиаде зрителей на трибунах было очень мало. В основном - журналисты, технический персонал, тренеры и не выступающие в этот день спортсмены, которые приходили поддержать друг друга. Но был момент, когда зрители встали со своих мест и устроили спортсменке настоящую овацию.

Это произошло во время соревнований по спортивной гимнастике. Олимпийская чемпионка 1992 года 46-летняя Оксана Чусовитина сообщила, что заканчивает выступления. Это была уже восьмая Олимпиада Чусовитиной. Помимо "золота" в составе "объединенной команды" (сборная нескольких стран только что распавшегося СССР) она завоевала "серебро", выступая за Германию в 2008 году.

Гимнастка уезжала из родного Узбекистана и шесть лет прожила в немецких городах, чтобы вылечить сына Алишера от лейкемии (сейчас он уже взрослый, живет и работает в Германии).

Некоторые гимнастки, выступавшие в Токио, родились, когда Оксана уже поучаствовала в трех Олимпиадах.

Прощаясь с коллегами и зрителями в Токио, Чусовитина помахала рукой в камеру, показала "сердечко" трибунам и расплакалась.

Медалисты, пережившие Беслан

Бронзовый призер Олимпиады в Токио Артур Найфонов мог бы никогда не стать взрослым - в 2004 году с мамой и сестрой оказался в числе заложников в школе №1 в Беслане. В результате того теракта погибло 334 человека (в том числе 186 детей) - в их числе и мама Артура.

"Матери Артура не стало. Но благодаря ей, он вышел из школы живым, и его сестра, - рассказал тренер Найфонова журналистам "КП-Ставрополь". - Наверное, ему что-то в этой жизни предназначено".

В Беслане учился борьбе и выигравший в Токио "золото" Заурбек Сидаков.

"​​Очень многие семьи затронула эта трагедия. Многие мои друзья, с кем я занимался борьбой, были в этой школе в заложниках и прошли через все это", - рассказывал Сидаков Sports.ru.

После трагедии родители долго запрещали Заурбеку ездить в Беслан на тренировки (он жил в деревне в 10 километрах от города). Но в итоге парень не бросил борьбу и постепенно стал прогрессировать.

"Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан - маленькая родина, я все помню и ничего не забуду. Когда были траурные мероприятия, я сказал себе: "Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им". Это было моей главной мотивацией", - рассказывал журналистам Сидаков.

"Мы не просто развлечение для публики"

Симона Байлз. ФОТО: Reuters

Когда американская гимнастка Симона Байлз только собиралась в Токио, никто не сомневался в ее превосходстве над конкурентами. Единственным ее соперником была она сама. Газеты по всему миру называли Байлз непревзойденной, великой, лучшей.

Но последние несколько лет до Олимпийских игр в Токио были для четырехкратной олимпийской чемпионки и 19-кратной чемпионки мира стали тяжелыми.

В 2018 году она впервые призналась: "Большинство из вас знает меня как счастливую, смеющуюся, энергичную девушку. Но в последнее время я чувствовала себя надломленной. И чем больше я пытаюсь заставить голос в моей голове замолчать, тем громче он кричит. Я больше не боюсь рассказать мою историю".

Тогда Байлз призналась, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны бывшего врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара. "Мне разбивает сердце тот факт, что в процессе подготовки к Олимпиаде в Токио мне придется раз за разом возвращаться в тренировочный центр, где все произошло".

Гимнастка вернулась и начала активно тренироваться, чтобы выступить на Олимпийских играх 2020 года, но ее планы нарушила пандемия.

Это стало ударом для спортсменки, которая рассчитывала взять продолжительный отпуск, как только Олимпиада закончится.

"Большую часть своей жизни я провела в тренажерном зале. Свет в конце тоннеля с каждым днем становился все ярче. Теперь он померк".

Симона Байлз. ФОТО: Reuters

В Токио Байлз вышла на помост, чтобы выполнить опорный прыжок - на этом снаряде она к тому моменту была действующей олимпийской чемпионкой. Разбег, толчок… Байлз не докручивает прыжок и сильно смазывает приземление. После неудачного прыжка она ненадолго уходит с арены и возвращается, чтобы сказать своей команде, что не сможет продолжить выступление.

Она смотрела, как ее команда проигрывает россиянкам. И когда команда российских спортсменок взяла золотую медаль, Байлз первая подошла поздравить соперниц.

Позже Байлз рассказала, что снялась с соревнований совсем не из-за травмы: "Я должна сосредоточиться на своем психическом здоровье. Я думаю, что психическое здоровье сейчас преобладает в спорте. Мы должны защищать свой разум и свое тело, а не просто выходить и делать то, что мир хочет от нас".

Гимнастка отказалась и от личного многоборья, где у нее были все шансы получить золотую медаль. Спортсменка переживала и семейную драму - во время Олимпиады у нее умерла тетя.

Несколько соревновательных дней, которые она провела на трибуне, дались ей непросто. Байлз решила выступить в финале на отдельных снарядах и взяла бронзу на бревне.

"Получить еще одну возможность выступить значило для меня очень многое. Что касается психологических проблем, то через такое люди проходят часто, но такие вещи обычно остаются глубоко внутри. Мы не просто развлечение для публики, мы тоже люди, и у нас есть свои чувства".

Фартовый медальон

Болельщики заметили, что спортсменка из России Виталина Бацарашкина участвовала в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета, надев на себя медальон из видео игры "Ведьмак". После того, как девушка завоевала "золото" в скоростной стрельбе на 10 метров, медальон стали обсуждать в интернете.

Откликнулась даже польская компания - создатель игры. "Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкино!", - написали они на официальной странице игры в "Твиттере" пожелали удачи в следующей дисциплине - стрельбе из пистолета на 25 метров.

Бацарашкина выиграла "золото" и там.

По приезду в родной Омск девушку встретили чиновники и русский народный хор, исполнивший песню "Ведьмаку заплатите чеканной монетой". Бацарашкина смеялась и подпевала, стоя в толпе встречающих.

А мечты у олимпийской чемпионки, как оказалось, простые. Она надеется, что в Омске, наконец, построят хороший тир, чтобы можно было тренироваться в нормальных условиях.

"Ты выйдешь за меня??? Пожалуйста"

Аргентинская фехтовальщица Мария Белен Перес Морис не добралась до финала игр - она проиграла венгерке Анны Мартон. Но на пресс-конференции после состязаний ее ждала неожиданность.

Пока спортсменка говорила с журналистами, сзади подкрался ее тренер Лукас Сауседо. Он развернул плакат со словами ""Ты выйдешь за меня замуж??? Пожалуйста".

Девушка увидела улыбки и удивление в глазах корреспондента и обернулась. Мужчина упал на одно колено, нервно ожидая ответа. 11 лет назад он уже делал ей предложение, и тогда Мартон отказалась. В этот раз она ответила "да", и Сауседо расцеловал ее прямо перед камерами.

"Дедушка, мы сделали это!"

Когда американский атлет Райан Краузер только начинал тренироваться, он делал это на заднем дворе дома своего дедушки Ларри. Однажды Райан так удачно толкнул ядро, что пробил им крышу сарая. Но дед и не думал ругать внука, он сам в молодости метал копье и всячески поддерживал юного спортсмена.

Ларри ездил с Райаном на соревнования и обсуждал с внуком каждое его выступление. С возрастом дедушка начал терять слух. Теперь Райан приходил к нему с белой пластиковой доской, на которой маркером писал сообщения, а дедушка также выводил ответы. Они все также обсуждали все старты и тренировки атлета.

Как теперь рассказывает журналистам Райан, он мечтал вернуться домой после Игр и написать деду: "У нас получилось! Мы выиграли Олимпиаду!"

Но за день до отъезда Райана в Токио Ларри умер. Став лучшим толкателем ядра в Токио, Краузер расплакался и достал белый лист, на котором были написаны те самые слова: "Дедушка, мы сделали это! Олимпийский чемпион-2020".

"Фея на скейте"

Раисса Леал. ФОТО: AFP

Одним из новшеств Олимпиады в Токио были соревнования скейтбордистов. Одной из призерок стала 13-летняя Раисса Леал из Бразилии. В интернете она более известна как "фея на скейте". В сентябре 2015 года Леал опубликовала у себя видео, как она, будучи в костюме феи, с нескольких попыток выполняет непростой трюк со скейтом в прыжке.

В одной из соцсетей видео посмотрели 35 миллионов раз. На "фею" обратил внимание даже самый известный скейтбордист мира Тони Хоук.

И вот спустя шесть лет Леал соревновалась за медали Олимпиады, а легендарный Хоук (ему сейчас 53 года) стоял рядом, подбадривал ее и делал фотографии. В финальном заезде Леал уступила 0,62 балла 13-летней японке Момидзи Нисие и заняла второе место.

После награждения скейтбордистка сказала, что довольна результатом, но не хочет относиться к нему слишком серьёзно: "Я не хочу ответственности. Хочу оставаться такой же весёлой маленькой девочкой, какой меня воспринимают на родине".

Медаль для беженца

К 2019-му году карьера иранского дзюдоиста Саида Моллаи была на пике. Он был чемпионом мира 2018 года и был готов повторить свой успех. Но перед четвертьфинальной схваткой тренер Моллаи подозвал его к себе.

Ему позвонил министр спорта Ирана и приказал сняться с соревнований, чтобы избежать схватки с израильским спортсменом. Тегеран не признает государство Израиль и не разрешает своим спортсменом вступать в спортивные поединки с его представителями.

Моллаи отказался сняться и пошел бороться. Как и ожидалось, он победил и вышел в полуфинал на израильского дзюдоиста Саги Муки. Моллаи проиграл ему, а Муки позже стал чемпионом мира.

После этого возвращаться в Иран для Моллаи было опасно. По словам дзюдоиста, власти в тот момент уже начали угрожать ему и его семье.

В итоге домой Моллаи так и не вернулся - и стал выступать за Монголию. А с израильтянином Муки они подружились. В Токио они снова встретились на ковре, но на этот раз Моллаи победил, прошел дальше и в итоге взял "серебро".

Израильский борец поздравил друга одним из первых.

"Я очень рада за Саида. Я знаю, через что он прошел, и как сильно он этого хотел", - сказал израильтянин.