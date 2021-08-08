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  • На церемонии закрытия летних Олимпийских игр флаг Эстонии понесет Майсель Уйбо

На церемонии закрытия летних Олимпийских игр флаг Эстонии понесет Майсель Уйбо

Майсель Уйбо. ФОТО: Tairo Lutter

На предстоящей в воскресенье церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Токио флаг Эстонии понесет десятиборец Майсель Уйбо.

Набравший 8037 пунктов и завоевавший на Олимпийских играх в Токио 15-е место Уйбо назвал большой честью поручение нести эстонский флаг. "Я не мог участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, однако теперь у меня есть возможность принять участие в церемонии закрытия. Пронести флаг Эстонии по стадиону — ответственное задание, и конечно, это важное и торжественное событие!" - сказал Уйбо.

Эстония удостоена на Олимпийских играх в Токио двух медалей — золотую медаль завоевала успешно выступившая команда шпажисток, а фехтовальщица Катрин Лехис награждена бронзовой медалью в индивидуальном зачете. В последний день Олимпийских игр в Токио в состязаниях примут участие еще два эстонских спортсмена - марафонцы Роман Фости и Тийдрек Нурме.

Олимпийский комитет Эстонии EOK как зонтичная спортивная организация Эстонии отстаивает принципы честной игры и олимпийские ценности. EOK обеспечивает подготовку и участие лучших спортсменов в титульных соревнованиях, осуществляет программы по воспитанию молодых спортсменов. Олимпийскую команду Эстонии поддерживают PAF, ERGO, Nike, JCDecaux, Monton, Olympic Casino, SYNLAB, COOP, Sportland, Toyota и FORUS.

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