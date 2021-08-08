На церемонии закрытия летних Олимпийских игр флаг Эстонии понесет Майсель Уйбо

Набравший 8037 пунктов и завоевавший на Олимпийских играх в Токио 15-е место Уйбо назвал большой честью поручение нести эстонский флаг. "Я не мог участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио, однако теперь у меня есть возможность принять участие в церемонии закрытия. Пронести флаг Эстонии по стадиону — ответственное задание, и конечно, это важное и торжественное событие!" - сказал Уйбо.