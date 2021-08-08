Кайа Канепи вышла в финал Tallink Estonian Open
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи уверенно вышла в финал теннисного турнира Tallink Estonian Open, пишет Rus.ERR.
Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи уверенно вышла в финал теннисного турнира Tallink Estonian Open, пишет Rus.ERR.
Канепи обыграла в полуфинальном поединке турецкую теннисистку Берфу Ченгиз со счетом 6:1, 6:1, уступив в каждом сете всего по одному гейму. В финале турнира ее ждет встреча с чешкой Анной Шишковой.
В мужских полуфиналах Владимир Иванов уступил в трех сетах Маттиасу Сиймару со счетом 4:6, 6:3, 2:6, а турецкий спортсмен Эрги Киркин обыграл итальянца Симоне Ронкалли 6:1, 6:2.