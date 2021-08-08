Картина дня: конец Олимпиады в Токио, смертельное ДТП в Ида-Вирумаа и фан-клуб "запорожцев"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 августа.
Вот и подошли к концу летние Олимпийские игры в Токио. Сегодня, 8 августа, в 13:50 пройдет торжественная церемония закрытия соревнований, которую будет транслировать портал Rus.Postimees. Смотреть видео...
В воскресенье, 8 августа, в 7:25 портал Rus.Postimees предлагает посмотреть битву за золотую медаль Олимпийских игр в Токио в женском волейболе. Читать далее...
Женская сборная России по гандболу проиграла сегодня финальный матч за олимпийское золото сборной Франции со счетом 25:30. Читать далее...
Сегодня ночью в Тойла произошла тяжелая авария, в ходе которой погиб врезавшийся в дерево мужчина. Читать далее...
В середине лета в Пайдеском суде мужчину обвинили в самовольном использовании чужой вещи, вождении в нетрезвом виде и нарушении правил дорожного движения по неосторожности. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2881 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 126, то есть 4,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Славянский год фестиваля Viru Folk привлек множество самых разных посетителей. Тех, кто приехал насладиться фестивалем, не беспокоят ни погодные условия, ни ограничения, наложенные пандемией. На каждом концерте достаточно посетителей, программу принимают тепло, как и принято в Кясму. Читать далее...
Согласно распоряжению правительства, в воскресенье вывешиваются государственные флаги в честь успешного выступления эстонских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и в знак признательности всем эстонским спортсменам, принявшим участие в играх. Читать далее...
Нехватка пакетов вынуждает рестораны McDonald's подавать еду прямо на подносе, но многим официантам никогда не приходилось иметь дело с ними, и клиенты тоже предпочитают бумажные пакеты, а не подносы. Читать далее...
По словам членов фан-клуба "запорожцев" Имре Ныммика и Калле Мухеля, хотя это, конечно, и не ракета, машина удивительно практична, например, на ухабистой дороге с гравием. Читать далее...
В церкви святого Лаврентия в Курессааре удалось открыть таинственный сейф царских времен, в котором хранилась Библия 1768 года - памятник искусства государственного значения, взятый под охрану с 1973 года. Читать далее...
В Facebook-сообществе «Mustamäe linnaosa valitsus» ("Управа района Мустамяэ") выразил свое возмущение районный старейшина Лаури Лаатс: он разместил фотографии арендованного автомобиля Bolt Drive и его водителя, который оставил после себя на парковке кучу мусора. Читать далее...
Главный организатор Тартуского фестиваля еды и вина Йоэль Острат остался доволен мероприятием в этом году и был рад, что ему не пришлось отменять фестиваль второй год подряд. Хотя ему также пришлось требовать от посетителей на входе в винный сектор действующий вакцинный сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус, Острат признал, что нужно научиться жить с новыми ограничениями. Читать далее...