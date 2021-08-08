Картина дня: конец Олимпийских игр в Токио, смертельная авария и последствия наркотического коктейля

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 〉 Церемония закрытия Олимпийских игр в Токио

Вот и подошли к концу летние Олимпийские игры в Токио. Сегодня, 8 августа, в 13:50 пройдет торжественная церемония закрытия соревнований, которую будет транслировать портал Rus.Postimees. Смотреть видео...

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 〉 Женская сборная США по волейболу выиграла золото Олимпиады-2020 в Токио

В воскресенье, 8 августа, в 7:25 портал Rus.Postimees предлагает посмотреть битву за золотую медаль Олимпийских игр в Токио в женском волейболе. Читать далее...

Россиянки проиграли француженкам матч за золото в гандболе

Женская сборная России по гандболу проиграла сегодня финальный матч за олимпийское золото сборной Франции со счетом 25:30. Читать далее...

В Ида-Вирумаа погиб врезавшийся в дерево 27-летний водитель

Сегодня ночью в Тойла произошла тяжелая авария, в ходе которой погиб врезавшийся в дерево мужчина. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Мужчина, употребивший наркотический коктейль, угнал машину и очнулся в груде металлолома

В середине лета в Пайдеском суде мужчину обвинили в самовольном использовании чужой вещи, вождении в нетрезвом виде и нарушении правил дорожного движения по неосторожности. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 126 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2881 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 126, то есть 4,4% от общего количества тестов. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Отгремели два первых дня очередного многолюдного фестиваля

Славянский год фестиваля Viru Folk привлек множество самых разных посетителей. Тех, кто приехал насладиться фестивалем, не беспокоят ни погодные условия, ни ограничения, наложенные пандемией. На каждом концерте достаточно посетителей, программу принимают тепло, как и принято в Кясму. Читать далее...

В воскресенье вывесят государственные флаги

Согласно распоряжению правительства, в воскресенье вывешиваются государственные флаги в честь успешного выступления эстонских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и в знак признательности всем эстонским спортсменам, принявшим участие в играх. Читать далее...

Нехватка бумажных пакетов вынуждает клиентов McDonald's есть на месте