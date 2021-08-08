Вс, 8.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

В Латвии разбился самолет, один человек скончался

ФОТО: Portāla "Apollo.lv" aculiecinieks

В воскресенье, 8 августа, в окрестностях города Цесиса произошло авиационное происшествие с самолетом гражданской авиации, в результате которого погиб один человек.

Примерно в 13:30 Государственная полиция Латвии получила информацию о том, что самолет с двумя гражданами Литвы потерпел крушение на аэродроме Приекули в Приекульской волости Цесисского края. Пилот погиб, а пассажир получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердила агентству LETA, что один человек скончался на месте авиакатастрофы, а другой был доставлен в больницу из-за политравмы.

Представитель Агентства гражданской авиации Айвис Винцевс сообщил, что авария произошла, когда зарегистрированный в Литве самолет гражданской авиации вылетал из аэродрома Приекули.

Видео: Падение самолета на аэродроме в Приекульской волости

Пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола сообщила агентству LETA, что после крушения частного самолета один человек самостоятельно выбрался из самолета, а другого пассажира пришлось вытаскивать, после чего он был передан NMPD, которая позже сообщила о его смерти.

В связи с аварией Государственная полиция возбудила уголовное дело и в настоящее время работает на месте происшествия, чтобы выявить причины несчастного случая.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back