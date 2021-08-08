В Хааберсти будут работать мобильные пункты вакцинации

Управа района Хааберсти совместно с Ляэне-Таллиннской центральной больницей с 9 по 14 августа организуют в Хааберсти проект мобильных пунктов вакцинации: в течение шести дней возле разных торговых центров будут работать мобильные пункты вакцинации. В мобильных пунктах вакцинации горожане смогут получить вакцину в удобное для них время и месте без предварительной регистрации, вакцинация проходит в порядке живой очереди. Все желающие смогут получить первую дозу вакцины BioNTech Pfizer от COVID-19.

По словам заместителя старейшины Хааберсти Олег Сильянова вакцинация помогает избежать тяжелого течения болезни COVID-19 и поможет остановить распространение вируса. «Вызывает беспокойство тот факт, что Хааберсти по числу новых заболевших вирусом COVID-19 - один из лидеров в Таллинне. Помимо этого, правительство посылает четкие сигналы о том, что многие возможности, такие как участие в мероприятиях, кружках по интересам, обучение, будут привязаны к наличию вакцинации. Все чаще говорят об осенней третьей волне. Поэтому хотим чтобы вакцину можно было получить быстро и удобно. Предлагаю жителям воспользоваться возможностью защитить себя от вируса в мобильном пункте вакцинации,- сказал Сильянов. -Пункты вакцинации будут работать рядом с торговыми центрами, поэтому можно совместить поход в магазин и вакцинацию. Если вы уже завершили курс вакцинации, то расскажите своим близким и людям, ходящим в группу риска о возможности получить вакцину в мобильном пункте вакцинации в нашем районе».

В мобильных пунктах вакцинации Хааберсти можно будет получить первую дозу вакцины BioNTech Pfizer. Вторую дозу можно будет получить в центре вакцинации, работающем в Кая.

«На вакцинацию могут прийти все желающие жители Эстонии в возрасте от 12 лет. Для получения полной защиты от коронавируса, крайне важно завершить курс вакцинации и не отказываться от второй дозы вакцины. Время второго укола назначают после получения первой дозы вакцины. Придя на вакцинацию необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ, предварительная регистрация не требуется», - пояснил председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы и руководитель проекта мобильных пунктов вакцинации в Хааберсти доктор Аркадий Попов.

Вакцинация будет проходить в порядке живой очереди. Пункты вакцинации в Хааберсти организованы управой Хааберсти совместно с Ляэне-Таллиннской центральной больницей. Пункты будут работать каждый день с 9 по 14 августа практически рядом со всеми торговыми центрами Вяйке-Ыйсмяэ и Ярвеотса.

График работы мобильных пунктов вакцинации Хааберсти:

Пн. 9 августа 16.00-21.00 Возле центра Нурменуку

Вт. 10 августа 16.00-21.00 Возле Куллеркупу Максима

Ср. 11 августа 16.00-21.00 Возле Kollane keskus

Чт. 12 августа 16.00-21.00 На парковке возле Ярвеотса Гросси

Пт. 13 августа 15.00-21.00 На парковке возле Maxima XXX (Эхитаяте теэ 148)

Сб. 14 августа 09.00-21.00 На парковке возле Maxima XXX (Эхитаяте теэ 148)