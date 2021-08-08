Организатор мероприятий: требование QR-кода - не чей-то каприз, сейчас это нужно пережить
Главный организатор Тартуского фестиваля еды и вина Йоэль Острат остался доволен мероприятием в этом году и был рад, что ему не пришлось отменять фестиваль второй год подряд. Ему также пришлось требовать от посетителей на входе в винный сектор действующий вакцинный сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус, но Острат признал, что нужно научиться жить с новыми ограничениями, пишет Tartu Postimees.