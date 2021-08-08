Организатор мероприятий: требование QR-кода - не чей-то каприз, сейчас это нужно пережить

Хотя в субботу шел дождь, по словам главного организатора, погодные условия на фестивале не сыграли большой роли. "У нас все прошло очень хорошо, пятница была фантастическим днем. Город был полон людей в течение нескольких дней, и даже при вчерашнем дождем у нас были люди. Около полудня было сложно маневрировать на улице", - сказал Острат.

Он признал, что размещение винного сектора подальше от пищевых палаток было правильным решением. «Алкоголь и не должен быть доступен каждому, и винный сектор хорошо работал отдельно. Там была своя компания и публика», - добавил он.

Улица с едой возле здания рынка была менее разнообразной, чем ожидалось, поскольку несколько торговцев в последний момент решили не приходить. «Продавцы должны были пройти тесты на корону и соблюдать правила для пропуска на мероприятие. Я знаю, что это создавало проблемы для мелких производителей, потому что участие в фестивале затратно, и никто не хочет работать в минус», - сказал Острат.

Чтобы попасть в винный сектор, люди должны были иметь действующий вакцинный сертификат или отрицательный результат теста на корону, а с завтрашнего дня правила будут еще строже. Однако, по мнению Острата, не стоит никого ругать, а следует сотрудничать.