Вс, 8.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Организатор мероприятий: требование QR-кода - не чей-то каприз, сейчас это нужно пережить

Организатор мероприятий: требование QR-кода - не чей-то каприз, сейчас это нужно пережить

Joel Ostrat jäi Tartu toidu- ja veinifestivali toimumisega kolme päeva jooksul rahule. ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

Главный организатор Тартуского фестиваля еды и вина Йоэль Острат остался доволен мероприятием в этом году и был рад, что ему не пришлось отменять фестиваль второй год подряд. Ему также пришлось требовать от посетителей на входе в винный сектор действующий вакцинный сертификат или отрицательный результат теста на коронавирус, но Острат признал, что нужно научиться жить с новыми ограничениями, пишет Tartu Postimees.

Хотя в субботу шел дождь, по словам главного организатора, погодные условия на фестивале не сыграли большой роли. "У нас все прошло очень хорошо, пятница была фантастическим днем. Город был полон людей в течение нескольких дней, и даже при вчерашнем дождем у нас были люди. Около полудня было сложно маневрировать на улице", - сказал Острат.

Он признал, что размещение винного сектора подальше от пищевых палаток было правильным решением. «Алкоголь и не должен быть доступен каждому, и винный сектор хорошо работал отдельно. Там была своя компания и публика», - добавил он.

Улица с едой возле здания рынка была менее разнообразной, чем ожидалось, поскольку несколько торговцев в последний момент решили не приходить. «Продавцы должны были пройти тесты на корону и соблюдать правила для пропуска на мероприятие. Я знаю, что это создавало проблемы для мелких производителей, потому что участие в фестивале затратно, и никто не хочет работать в минус», - сказал Острат.

Чтобы попасть в винный сектор, люди должны были иметь действующий вакцинный сертификат или отрицательный результат теста на корону, а с завтрашнего дня правила будут еще строже. Однако, по мнению Острата, не стоит никого ругать, а следует сотрудничать.

«Я был в Риге два месяца назад, и там в ресторане уже спрашивали QR-код. Это не чей-то каприз, это просто необходимо прямо сейчас, мы переживем это вместе», - сказал он. Острат надеется, что походы в рестораны теперь будут цениться больше, чем раньше.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back