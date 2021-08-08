СМИ: Соратница Навального Любовь Соболь покинула Россию

Сама Соболь еще не подтвердила эту информацию и не ответила на вопросы журналистов "Медузы".

Соратник Навального Леонид Волков, к которому издание также обратилась за комментарием, сообщил, что у него информации об этом нет.

"Соболь дважды осуждена, но ни один из приговоров не предполагал колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить заменить ей наказание на колонию", - сообщил собеседник "Интерфакса".

3 августа суд приговорил Любовь Соболь к полутора годам ограничения свободы по т.н. "санитарному делу". Она была признана виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Судом Соболь было запрещено выезжать за пределы Москвы и области. В апреле Соболь приговорили к году исправительных работ условно, после того, как признали ее виновной в проникновении в жилище с применением насилия.

После вынесения приговора по "санитарному делу" Соболь, отвечая на вопрос о возможном отъезде, сказала в эфире "Эха Москвы" что "сегодня я здесь, а дальше посмотрим". Она обещала продолжить работать и бороться с коррупцией в любых условиях: "из-под домашнего ареста, тюрьмы, из-за границы, из Москвы, с браслетом, без браслета", - сказала она.