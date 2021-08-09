Коробейник: если реформисты поддержат Кальюлайд, коалиции – конец

В результате мы видим сильный всплеск радикальных идей, которого бы не было, если бы президент пыталась говорить с каждой группой населения отдельно – даже с теми, чьи идеи она не разделяет.

– При этом вы продолжаете искать кандидата без политического опыта…

– Да, это так. Тот же Соомере лучше подходил на этот пост, чем действующий президент, поскольку мы имели возможность побеседовать с ним заранее. Еще неделю назад у него не было ответов ни на один наш вопрос – ни по Пограничному договору с Россией, ни по институту семьи. На следующий день они у него уже были. Любые ответы лучше, чем их отсутствие. Хотелось бы избежать той ситуации, в которой оказался прошлый созыв парламента, которому пришлось выбирать Керсти Кальюлайд.

– Может ли кандидатура Соомере всплыть в Коллегии выборщиков?

– В Коллегии выборщиков для выдвижения кандидатуры достаточно 20 подписей. В этот раз выборщиков в целом будет меньше из-за проведенной административной реформы (укрупнения самоуправлений – прим.ред.). Всего 209 выборщиков, из которых 101 – депутаты парламента.

В Коллегии выборщиков примерно по четверти голосов будет у центристов и реформистов, и чуть меньше у Isamaa. Остальные представлены достаточно скромно.

Что касается Соомере, то я не вижу смысла выдвигать в I туре кандидата, у которого нет 68 голосов. А в Коллегии выборщиков – все очень сложно. Затрудняюсь сказать.

Мне лично симпатична в качестве кандидата канцлер юстиции Юлле Мадизе, но она не очень хочет становиться президентом.

Возможно, что ее кандидатура и не всех устроит.

В шорт-листе проходят и другие имена, в т.ч. бывший госконтролер Алар Карис. Но, наверняка, на этом посту он многим нанес душевные раны.

Рассчитывать на 68 голосов при тайном голосовании ему очень сложно.

Не каждый готов идти в заведомо проигрышный бой. Часть кандидатов были бы согласны баллотироваться, если бы им была обеспечена поддержка.

Единственный, кто извлек пользу из этого в очередной раз бессмысленного подхода к президентским выборам, это Хенн Пыллуаас (кандидат от EKRE).

Последний рост рейтинга партии EKRE во многом связан с тем, что они успешно проводят президентскую кампанию.

Коалиционные партии не могут даже проводить встречи на местах, потому что у них нет своих кандидатов.

– Складывается впечатление, что у коалиции нет достойных компромиссных кандидатов и вы не можете ни о чем договориться…

– Верное впечатление. И пять лет назад ситуация была такой же, при этом у Партии реформ было сразу два кандидата (Сийм Каллас и Марина Кальюранд – прим.ред.), но они не смогли договориться даже между собой. Да, и система выборов президента, мягко говоря, несовершенна.

– Тогда почему же никто даже не пытается ее изменить?