Коробейник: если реформисты поддержат Кальюлайд, коалиции – конец
- Отсутствие кандидата резко повышает шансы Кальюлайд
- Реформисты сильно ошиблись, не поддержав Ратаса
- В отношения внутри коалиции вбит серьезный клин
- Обсуждаются имена Юлле Мадизе и Алара Кариса
- Политические кандидаты – непроходной вариант
До выборов президента Эстонии остается три недели. Академик Тармо Соомере намедни был исключен из борьбы в пользу неизвестной компромиссной фигуры. Кого могут «достать из рукава» парламентские партии? С какой попытки удастся избрать президента?