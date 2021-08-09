Вакцинация от Covid-19. Ученые опровергли миф, что она вызывает бесплодие
"Вакцинация против вируса SARS-CoV-2 делает вас бесплодным!" Это и подобные алармистские заявления циркулируют в соцсетях уже нескольких месяцев. Сначала утверждалось, что женщины, в частности, должны опасаться за свои репродуктивные способности, чему даже давалось биологическое объяснение: антитела, образовавшиеся в результате действия вакцины, могут не только уничтожить коронавирус, но и наносят удар по белку, который участвует в образовании плаценты в матке, пишет DW.