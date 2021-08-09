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В столичном районе Пирита начинает курсировать беспилотный автобус

Беспилотный автобус Auve Tech. ФОТО: Mihkel Maripuu

С этой недели в микрорайоне Меривялья в Пирита будет курсировать арендованный у предприятия Auve Tech беспилотный автобус.

"Автобус предназначен прежде всего для местных жителей, однако проехать на нем смогут все желающие",- сказал BNS старейшина Пирита Тынис Лийнат.

"В течение следующих двух месяцев беспилотный автобус станет частью нашего повседневного дорожного движения",- добавил Лийнат.

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