В столичном районе Пирита начинает курсировать беспилотный автобус
С этой недели в микрорайоне Меривялья в Пирита будет курсировать арендованный у предприятия Auve Tech беспилотный автобус.
С этой недели в микрорайоне Меривялья в Пирита будет курсировать арендованный у предприятия Auve Tech беспилотный автобус.
"Автобус предназначен прежде всего для местных жителей, однако проехать на нем смогут все желающие",- сказал BNS старейшина Пирита Тынис Лийнат.
"В течение следующих двух месяцев беспилотный автобус станет частью нашего повседневного дорожного движения",- добавил Лийнат.