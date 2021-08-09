Беременным с тяжелой формой COVID-19 приходится делать экстренное кесарево сечение

В финских университетских больницах Тампере (TAYS) и Хельсинки (HUS) уже провели ряд операций кесарева сечения при недоношенной беременности из-за тяжелой формы COVID-19 у рожениц.

В настоящее время как минимум в больницах TAYS и HUS среди пациентов с коронавирусом есть несколько будущих мам. В университетских больницах Оулу и Куопио таких случаев нет.