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Беременным с тяжелой формой COVID-19 приходится делать экстренное кесарево сечение

ФОТО: Shutterstock

Широкая распространенность дельта-варианта и рост числа случаев заражения коронавирусом в целом увеличили риск инфицирования и среди беременных, пишет Yle.

В финских университетских больницах Тампере (TAYS) и Хельсинки (HUS) уже провели ряд операций кесарева сечения при недоношенной беременности из-за тяжелой формы COVID-19 у рожениц.

В настоящее время как минимум в больницах TAYS и HUS среди пациентов с коронавирусом есть несколько будущих мам. В университетских больницах Оулу и Куопио таких случаев нет.

Помощник главврача отделения гинекологии и акушерства центральной больницы TAYS Оути Паломяки говорит, что беременность является одним из факторов риска для развития тяжелой формы ковида, так же как, например, диабет или лишний вес.

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