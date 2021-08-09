Беременным с тяжелой формой COVID-19 приходится делать экстренное кесарево сечение
Широкая распространенность дельта-варианта и рост числа случаев заражения коронавирусом в целом увеличили риск инфицирования и среди беременных, пишет Yle.
Широкая распространенность дельта-варианта и рост числа случаев заражения коронавирусом в целом увеличили риск инфицирования и среди беременных, пишет Yle.
В финских университетских больницах Тампере (TAYS) и Хельсинки (HUS) уже провели ряд операций кесарева сечения при недоношенной беременности из-за тяжелой формы COVID-19 у рожениц.
В настоящее время как минимум в больницах TAYS и HUS среди пациентов с коронавирусом есть несколько будущих мам. В университетских больницах Оулу и Куопио таких случаев нет.
Помощник главврача отделения гинекологии и акушерства центральной больницы TAYS Оути Паломяки говорит, что беременность является одним из факторов риска для развития тяжелой формы ковида, так же как, например, диабет или лишний вес.