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Историк: однополые браки как мера гуманизма?

Лаури Вахтре. ФОТО: Tairo Lutter

Очень приятно, что Воотеле Пяй так легко объяснил это: «Нужен просвещенный дядя Хейно, который показал бы, что отстаивание прав меньшинств никоим образом не вредит мужественности». Закаленный жизнью, но просвещенный дядя Хейно, обладающий энергией и способностями, сможет произвести впечатление в любых яростных спорах. Не жалобами и оскорблениями, а жесткими аргументами, размазывая оппонента о стены, если это необходимо. Кто-то, кто может уйти от канцелярита и говорить на человеческом языке». Короче говоря, если бы кто-нибудь взял инициативу на себя и устроил достойное и ревущее гомошоу, то Эстония смогла бы выйти из статуса картофельной республики и присоединиться к семье ведущих народов, пишет Postimees

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Пяй добавляет к этому еще и экономический аспект. «Эстонцу сложно что-то разъяснить на основе аргументации, основанной исключительно на нравственных ценностях или гуманности - аргумент должен быть подкреплен экономическим аспектом, воспринимаемым крестьянским умом». Дело в том, что если мы не установим «брачное равенство», то будем голодать, потому что у нас больше не будет, например, инвесторов и нейрохирургов. Такое презрение к «людям, не понимающим человечности», конечно, удивляет, но это лишь с одной стороны. С другой стороны, все это ерунда. Инвесторы и нейрохирурги не интересуются законами о браке, они идут туда, где есть хорошая зарплата. Даже в Туркменистан, не говоря уже о Саудовской Аравии, где вышеупомянутое равенство не самое лучшее. Ищите дураков в другом месте.

Но должен же быть повод нести чепуху. Часто это глупость, незнание, ошибочная информация. К сожалению, мое поколение также хорошо помнит вариант, когда совершенно умные люди производили как словесную, так и письменную чушь просто из желания быть на стороне тех, кто владел социальными винтами. Другими словами, желание оказаться среди тех, кто запрещает, командует, упрекает и стреляет. Агрессивный псевдолиберализм давно стал мейнстримом, достойным размахивания демагогическими знаками и лозунгами. Дело не в том, чтобы исполнять волю людей, а в том, чтобы навязывать людям свою волю. Милле Пяй также говорит: «Наша задача — активное формированием общественного мнения. «В случае, если общественное мнение не хочет развиваться, остается вечное снисхождение: мнение большинства не должно быть решающим. Если мнение большинства не должно быть решающим, решающим должно быть мнение меньшинства. В образе просвещенного дяди Хейно, вероятно, ожидается просвещенный абсолютизм, который не потревожит глупый эстонский народ. И единственный способ сделать это - насилие, другого решения я не вижу. Он также может принимать форму психотеррора, к которому на самом деле следует отнести слова Пая.

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