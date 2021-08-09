Историк: однополые браки как мера гуманизма?
Очень приятно, что Воотеле Пяй так легко объяснил это: «Нужен просвещенный дядя Хейно, который показал бы, что отстаивание прав меньшинств никоим образом не вредит мужественности». Закаленный жизнью, но просвещенный дядя Хейно, обладающий энергией и способностями, сможет произвести впечатление в любых яростных спорах. Не жалобами и оскорблениями, а жесткими аргументами, размазывая оппонента о стены, если это необходимо. Кто-то, кто может уйти от канцелярита и говорить на человеческом языке». Короче говоря, если бы кто-нибудь взял инициативу на себя и устроил достойное и ревущее гомошоу, то Эстония смогла бы выйти из статуса картофельной республики и присоединиться к семье ведущих народов, пишет Postimees.