За сутки в Эстонии прибавилось 147 зараженных

Среди новых заразившихся 112 человек, то есть 76,2% не прошли вакцинацию. У семи заразившихся курс вакцинации пройден наполовину, а у 28 (19%) — завершен. Люди, не прошедшие вакцинацию, составляют 94,8% от всех сдавших тест.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 60 человек. 46 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавилось 22, в Пярнумаа — 14, в Йыгева- и Вырумаа — по восемь, в Ида-Вирумаа — семь, в Ляэне-Виру- и Вильяндимаа — по пять, на Сааремаа и в Валгамаа — по четыре, в Ярвамаа — три, в Пыльва- и Рапламаа — по два новых случая. В Ляэнемаа и на Хийумаа заражений не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 203,3 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 5,4%.

За сутки в больницах открыли восемь новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 60 пациентов. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 62 года, из них 32 человека (61,5%) старше 60 лет. Новых смертей не зафиксировано.

В течение дня было введено 2066 доз вакцины, всего было вакцинировано 667 215 человек и 580 140 человек завершили курс вакцинации. Охват по крайней мере одной дозой вакцины среди совершеннолетних составляет 59,5%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).