Умер Яан Каплинский

Яан Каплинский родился в 1941 году. Вырос в Тарту и проводил летнее время у родственников в окрестностях Выру. Учился в Тартуском университете, диплом по романской филологии (1966). Формировался в кругу тартуских семиотиков, вместе с тем испытал глубокое влияние восточной философии, прежде всего — буддизма, одним из наставников в котором был для него выдающийся теолог, философ, филолог и поэт Уку Мазинг.

Инициатор и один из авторов «Письма сорока» (1980) — воззвания сорока эстонских интеллектуалов против политики русификации в Эстонской ССР.

Переводил с китайского («Дао Дэ Цзин») и европейских языков — английского, французского, испанского, шведского (стихи Т. Транстрёмера). Его собственные стихи и эссе переведены на английский, французский, голландский, шведский, норвежский, финский, исландский, иврит, венгерский, латышский, литовский, чешский, болгарский, японский и другие языки. Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1985), Премии Виленицы (2001), премии Макса Жакоба (2003). На 4 стихотворения Каплинского написал музыку Х. Бёртуистл (1998).