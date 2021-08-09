Производство долгожданной модели Тесла теперь точно откладывается

В последние месяцы было много предположений о том, сможет ли Тесла начать производство Cybertruck в этом году, как первоначально планировалось. В январе генеральный директор Тесла Илон Маск указал, что форма кузова Cybertruck требует другого производственного процесса.

Когда в июле были представлены результаты Тесла за второй квартал, разговоров о переносе производства Cybertruck не было, но это все же косвенно упоминалось.

Cybertruck ФОТО: Scanpix

На сайте Тесла стало известно, что производство Cybertruck начнется в 2022 году. Подробности производства электромобиля пока не публикуются.