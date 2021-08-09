Производство долгожданной модели Тесла теперь точно откладывается
Тесла объявила, что производство внедорожника Cybertruck будет перенесено на следующий год, пишет Postimees.
Тесла объявила, что производство внедорожника Cybertruck будет перенесено на следующий год, пишет Postimees.
В последние месяцы было много предположений о том, сможет ли Тесла начать производство Cybertruck в этом году, как первоначально планировалось. В январе генеральный директор Тесла Илон Маск указал, что форма кузова Cybertruck требует другого производственного процесса.
Когда в июле были представлены результаты Тесла за второй квартал, разговоров о переносе производства Cybertruck не было, но это все же косвенно упоминалось.
На сайте Тесла стало известно, что производство Cybertruck начнется в 2022 году. Подробности производства электромобиля пока не публикуются.
Cybertruck был представлен в 2019 году, и более миллиона человек уже сделали предварительный заказ. Цена на внедорожник, вероятно, будет в пределах от 40 000 до 70 000 долларов (34 000 - 59 000 евро).