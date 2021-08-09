В норвежском порту загорелся российский траулер
В воскресенье в норвежском порту Киркенеса загорелся траулер "Таманго" под российским флагом, пишет Postimees.
В воскресенье в норвежском порту Киркенеса загорелся траулер "Таманго" под российским флагом, пишет Postimees.
Экипаж эвакуирован с базы, никто не пострадал.
«В порту Киркенеса вспыхнуло рыболовное судно "Таманго". Эвакуировано 22 моряка. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.
Местные власти предоставили морякам горячее питание и ночлег.