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В норвежском порту загорелся российский траулер

Порт Киркенеса. ФОТО: Caro / Scanpix

В воскресенье в норвежском порту Киркенеса загорелся траулер "Таманго" под российским флагом, пишет Postimees

Экипаж эвакуирован с базы, никто не пострадал.

«В порту Киркенеса вспыхнуло рыболовное судно "Таманго". Эвакуировано 22 моряка. Никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Местные власти предоставили морякам горячее питание и ночлег.

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