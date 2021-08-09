В Латвии хотят ввести ЧС: на границе за три дня задержаны 160 человек

В случае, если Кабинет министров объявит чрезвычайную ситуацию, она будет установлена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев и расширит полномочия Государственной погранохраны, чтобы остановить нелегальную миграцию и вернуть обратно нарушителей, незаконно нарушивших границу государства.

В МВД указали, что правительство Литвы установило особый режим охраны границы, в результате чего нелегальные мигранты с территории Беларуси все больше пытаются пересечь границу Латвии и Литвы.

В среду, 11 августа, министр отправится на латвийско-белорусскую границу.

Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации еще нужно будет утвердить Сейму, выяснило агентство LETA.

За нарушение установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений или запретов физическому лицу грозит штраф от 10 до 2000 евро, а юридическому лицу - от 140 до 5000 евро.

160 человек за три дня

За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек.

С учетом ситуации в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.

В связи с тем, что в последние дни давление нелегальной миграции на границе выросло, Погранохрана осуществила несколько мероприятий. Во-первых, группу потенциальных нелегальных мигрантов не впустили в страну. Кроме того, в субботу на границе были задержаны 39 нарушителей, в воскресенье - 35, а в понедельник - 86.

На прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш и глава МВД Мария Голубева сообщили, что Латвия планирует ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе и привлечь дополнительные силы армии для ее безопасности.

В плане Голубевой по отношению к укреплению безопасности границы включены десять пунктов, один из которых предусматривает возможность обезопаситься в случае необходимости и быстрыми в развертывании временными решениями, в частности, колючей проволокой повышенной безопасности.