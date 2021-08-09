В Латвии хотят ввести ЧС: на границе за три дня задержаны 160 человек
За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек, сообщает агентство LETA.
За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек, сообщает агентство LETA.
В случае, если Кабинет министров объявит чрезвычайную ситуацию, она будет установлена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев и расширит полномочия Государственной погранохраны, чтобы остановить нелегальную миграцию и вернуть обратно нарушителей, незаконно нарушивших границу государства.
В МВД указали, что правительство Литвы установило особый режим охраны границы, в результате чего нелегальные мигранты с территории Беларуси все больше пытаются пересечь границу Латвии и Литвы.
В среду, 11 августа, министр отправится на латвийско-белорусскую границу.
За нарушение установленных на время режима чрезвычайной ситуации ограничений или запретов физическому лицу грозит штраф от 10 до 2000 евро, а юридическому лицу - от 140 до 5000 евро.
160 человек за три дня
За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек.
С учетом ситуации в Литве, а также приняв в внимание возросшие риски на латвийско-белорусской границе, латвийские власти для охраны границы ввели усиленный надзор и мобилизовали ресурсы ГПО и армии. Поддержка оказывается и со стороны Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex.
В связи с тем, что в последние дни давление нелегальной миграции на границе выросло, Погранохрана осуществила несколько мероприятий. Во-первых, группу потенциальных нелегальных мигрантов не впустили в страну. Кроме того, в субботу на границе были задержаны 39 нарушителей, в воскресенье - 35, а в понедельник - 86.
На прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш и глава МВД Мария Голубева сообщили, что Латвия планирует ускорить строительство инфраструктуры на латвийско-белорусской границе и привлечь дополнительные силы армии для ее безопасности.
В плане Голубевой по отношению к укреплению безопасности границы включены десять пунктов, один из которых предусматривает возможность обезопаситься в случае необходимости и быстрыми в развертывании временными решениями, в частности, колючей проволокой повышенной безопасности.
Если число нарушителей границы вырастет драматически, то правительство может объявить чрезвычайную ситуацию на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, и в них необходимый юридический режим вступит в силу незамедлительно, решение Сейма для этого не потребуется, предусматривает план Голубевой.