Bellator подтвердил бой Федора Емельяненко 23 октября в Москве
Промоушен Bellator официально подтвердил информацию о том, что следующий бой тяжеловеса Федора Емельяненко состоится 23 октября в Москве на «ВТБ-Арене», пишет Sports.
Промоушен Bellator официально подтвердил информацию о том, что следующий бой тяжеловеса Федора Емельяненко состоится 23 октября в Москве на «ВТБ-Арене», пишет Sports.
«Последний император вернулся. Он проведет бой против Тимоти Джонсоном 23 октября в Москве», – сказано в сообщении.
🐐 Fedor's Back!— Bellator Europe (@Bellator_Europe) August 8, 2021
"The Last Emperor" faces @tbeartim, Saturday, Oct. 23 at the VTB Arena 🇷🇺 #BellatorMoscow pic.twitter.com/7DEgQmYOVW