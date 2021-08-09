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Bellator подтвердил бой Федора Емельяненко 23 октября в Москве

Федор Емельяненко. ФОТО: TASS

Промоушен Bellator официально подтвердил информацию о том, что следующий бой тяжеловеса Федора Емельяненко состоится 23 октября в Москве на «ВТБ-Арене», пишет Sports.

 «Последний император вернулся. Он проведет бой против Тимоти Джонсоном 23 октября в Москве», – сказано в сообщении.

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