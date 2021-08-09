Жизнь без цифрового сертификата становится все более неудобной

По словам Фишер, в настоящее время есть три варианта: заражаемость будет стабильно высокой, цифры еще повысятся или понизятся. «Отличие от ноября в том, что у нас другая возрастная структура заболевания - инфекция в основном распространяется среди молодежи», - заявила она.

Если рассмотреть цифры более подробно, то, по сравнению с позапрошлой неделей, на прошлой неделе молодежь заражалась меньше, но всплеск наблюдался в возрастной группе 35+. «Такие волны были и раньше. Сначала быстрый рост заражаемости именно среди молодежи, а затем зараза передается старшим. Сейчас мы надеемся, что болезнь не дойдет пожилых людей», - сказала Фишер.

Может ли тот факт, что уже с сегодняшнего дня увеселительные заведения будут требовать цифровой сертификат, снизить заражаемость? «Я надеюсь», - признала Фишер. Она уточнила, что если мы посмотрим на небольшое снижение уровня инфицирования среди молодежи, причина действительно может быть в том, что на мероприятиях были введены ограничения.

«Если уже на мероприятиях просят цифровые сертификаты и люди об этом знают, то, безусловно, это поможет», - уверена член научного совета. Остается надеяться, что люди, которые могут быть заразны, не пойдут на вечеринки, так как именно в таком случае появляются очаги коронавируса.

Использование COVID-справки на мероприятиях:

Если в деятельности или мероприятиях в помещении участвуют более 50 человек, а на открытом воздухе — более 100 человек, необходимо обеспечить инфекционную безопасность и проверку всех посетителей. Это означает, что принимать участие в мероприятиях и деятельности могут только лица, прошедшие курс вакцинации, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста. В этом случае в помещении может находиться до 6000 посетителей, а вне помещений – до 12 000 человек.

Доказывать свою эпидемиологическую безопасность пока не должны лица младше 18 лет, однако в предельно допустимое количество посетителей включаются все посетители, в том числе лица младше 18 лет.

В число участвующих не включаются организатор мероприятия или владелец места, где предоставляется услуга, сотрудники, подрядчики, выступающие, лица, задействованные в хозяйственных или аварийных работах.

Если на мероприятие придет больше людей, чем установлено ограничением, или если в повседневную хозяйственную деятельность вовлечено более 50 человек в помещении или 100 человек вне помещений, то справки и результаты тестов следует проверять, начиная с первого участвующего лица, включая сотрудников, исполнителей и т. д.

С 9 августа обязанность доказывать инфекционную безопасность возлагается на самого человека, организатор не обязан обеспечивать возможность проведения экспресс-теста на антигены. Для участия в деятельности или мероприятии и пребывания в заведении общественного питания могут быть предоставлены также другие доказательства, эквивалентные цифровой справке (например, паспорт о вакцинации на бумажном носителе).

Ограничение по числу участников распространяется на следующие действия и мероприятия:

общественные собрания

конференции

театральные представления

концерты

киносеансы

занятия спортом, тренировки и соревнования

молодежную работу и досуговую деятельность

внешкольное образование, повышение квалификации и дополнительное обучение

прием пищи в заведении общественного питания

Предельное число участников распространяется также на предоставление развлекательных услуг ночных клубов, казино, бильярдных и детских игровых комнат, музеи и выставки, а также общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и плавательные бассейны.