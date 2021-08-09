Жизнь без цифрового сертификата становится все более неудобной
- Заведение, в котором более 50 посетителей, должно требовать цифровой сертификат
- Исключение не спасает предприятия, поэтому справки требуют у всех
- Рестораны разрабатывают систему, у кинотеатров нет выбора
Ограничения, которые стали действовать с сегодняшнего дня, имеют некоторые исключения, но для крупных учреждений они бессмысленны, поэтому многие устанавливают свои правила и требуют цифровой сертификат уже у первого посетителя, пишет Postimees.