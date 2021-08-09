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Жизнь без цифрового сертификата становится все более неудобной

  • Заведение, в котором более 50 посетителей, должно требовать цифровой сертификат
  • Исключение не спасает предприятия, поэтому справки требуют у всех
  • Рестораны разрабатывают систему, у кинотеатров нет выбора
Новые ограничения распространяются на места общепита, спа, спортивные и развлекательные учреждения. ФОТО: Remo Tõnismäe

Ограничения, которые стали действовать с сегодняшнего дня, имеют некоторые исключения, но для крупных учреждений они бессмысленны, поэтому многие устанавливают свои правила и требуют цифровой сертификат уже у первого посетителя, пишет Postimees.

Вступившие с сегодняшнего дня в силу ограничения распространяются на места общепита, спа, спортивные и развлекательные учреждения. Заведение с 50 посетителями может потребовать доказать инфекционную безопасность или закрыть двери перед следующими клиентами. Последний вариант выбрали несколько тренажерных залов, которые сообщили об этом в социальных сетях. Что планируют предпринять спа, увеселительные заведения и рестораны, в которых одновременно могут находиться более полусотни человек?

Спа, которые во время эпидемии коронавируса были дольше всего закрыты, в большинстве своем будут требовать цифровой сертификат уже у первого посетителя. «Золотой середины нет», - сказала исполнительный директор Эстонского союза спа Айре Тоффер, которая подтвердила, что в нынешнее время спа делают все возможное, чтобы оставаться на плаву. По ее словам, большинство спа предлагают возможность сделать экспресс-тест, но перед посещением следует поинтересоваться от имеющихся вариантах. «Безусловно, есть небольшие места, где не будут осуществлять проверку с первого клиента. Обо всех мы не можем говорить», - уточнила Тоффер.

Айре Тоффер. ФОТО: Erakogu

Исполнительный директор Союза спа отметила, влияние ограничений чувствуется сразу после их объявления. «После всех таких распоряжений правительства идет массовая отмена бронирований», - подтвердила Тоффер. Промежуточного времени оказалось недостаточно предприятиям для восстановления, так как во многом они зависят от иностранных туристов. И хотя ситуация новая, она призывает всех посещать спа.

Рестораны экспериментируют

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла одобряет линию поведения, которую избрали спа. «В их случае все остальное бессмысленно», - сказала она, добавив, что у отелей и ресторанов схожего принципа нет. Многие фирмы еще не решили, что они предпримут в новой ситуации, решение появится в последний момент и с учетом текущей ситуации.

По словам Майдла, обязанность предъявить цифровой сертификат была ожидаемой, хотя ограничение в 50 человек довольно неприятное. «Для некоторых ресторанов это не станет проблемой, но, с другой стороны, например, если говорить об отеле среднего размера, где есть ресторан и спа, то там точно будет больше 50 посетителей», - рассказала она. В то же время она считает вероятным, что скоро цифровые сертификаты будут требовать у всех.

Майдла заверяет, что многие рестораны предлагают услугу экспресс-теста. В то же время цифровой сертификат мог бы быть наготове. «Если сертификата еще нет, стоит заранее прикинуть, куда направиться и какие места предварительно обзвонить», - рекомендует она, добавив, что рестораны будут также рады клиентам, которые закажут еду на вынос. Майдла надеется, что люди понимают сложность ситуации. «Фирмы бояться, что клиенты будут вымещать свое недовольство на обслуживающем персонале», - заявила исполнительный директор Союза отелей и ресторанов.

Зависит от дня и посетителей

Кристьян Пэяске, владеющий ресторанами Lore Bistroo и Lee, первый из которых расположен в квартале Ноблесснер, а второй — в Старом городе, сказал, что они не будут обслуживать клиентов, пренебрегающих цифровыми сертификатами. «Это не наша воля», - подчеркнул он.

В одном его ресторане коронапаспорта не требуют, во втором они нужны и там же есть возможность сделать экспресс-тест. «В Lore Bistroo мы следим за ситуацией в течение дня. Во время обеда мы пока ничего не просим, но если станет очевидно, что погода хорошая и клиентов значительно больше, то будем требовать цифровой сертификат уже у первого клиента. По вечерам — с первого клиента», - рассказал он.

В Lore Bistroo тем, кто сделал тест, позволяют дождаться его результата, в отдельном помещении. «Мы не можем гарантировать, что гость не сядет за стол прежде, чем мы его заметим. Тогда мы подходим к столику и вежливо просим показать паспорт. Если его нет, то объясняем ситуацию. Варианта два: гость либо уходит, либо временно перемещается в зону, где проводится тестирование», - объяснил Пеяске.

Но владелец ресторанов не понимает, на каком основании в этот раз ввели ограничения. «Это настоящее свинство, что на дискотеке, проходящей на свежем воздухе, гостей может быть больше, чем на террасе ресторана», - заявил он. «При введении ограничений, которые влияют на экономику, важно думать шире», - добавил Пеяске.

С кинотеатрами никто отдельно не считался

Кинотеатрам не остается ничего другого, как требовать справку у всех. «Согласно действующим ограничениям, во всем киноцентре — в том числе во всех кинозалах — может быть только 50 человек», - объяснила исполнительный директор Apollo Kino в странах Балтии Кадри Эрм.

По ее словам, послаблением является, то что от лиц младше 18 лет справку не требуют. Эрм отметила, что вся работа кинотеатра построена таким образом, что посетители между собой не сталкиваются. Именно поэтому было бы разумным, если бы в новом распоряжении к кинозалам был применен отдельный подход. «Небольшие кинозалы приравнены к внутреннему помещению, в котором могут находиться до 50 человек без инфекционного контроля. В крупных залах мы ведем инфекционный контроль на всех киносеансах для обеспечения безопасности посетителей», - добавила Эрм.

Заражаемость сравнима с той, которая наблюдалась в ноябре

Криста Фишер. ФОТО: Sille Annuk

Заражаемость сравнима с той, которая наблюдалась в ноябре Профессор математической статистики Тартуского университета и член научного совета Криста Фишер сказала Postimees, что стремительное распространение коронавируса сейчас немного замедлилось, но все еще остается высоким. Об этом свидетельствует также коэффициент заболеваемости R, который в какой-то момент достиг почти 1,5. Вчера он упал до 1,1. «Удивительным образом все повторяется точно так же, как в октябре-ноябре прошлого года, когда R стал высоким, а затем долгое время находился на уровне 1,1», - заявила Фишер. Осенью прошлого года R был равен 1,1, пока не появился британский штамм и показатель заболеваемости резво не подскочил вверх.

Можно ли этого ожидать сейчас? По словам Фишер, нельзя предугадать, так как сейчас у нас есть значительное число вакцинированных и переболевших. «В остальном ситуация очень похожа. Если смотреть движение в матрице рисков ECDC, то мы точно находимся на ноябрьской кривой», - добавила она. И количество смертей от коронавируса, которое не увеличилось сильно, соответствует сентябрю, когда кто-то умирал через день.

Вакцинация в цифрах

  • Вакцинировано 665 497 человек
  • Из них курс вакцинации завершили 579 386 человек
  • 69,9% людей старше 70 лет вакцинированы минимум одной дозой
  • Более 65% в возрастной группе 70+ вакцинированы во всех уездах, за исключением Харьюмаа (64,6%) и Ида-Вирумаа (43,7%)
  • Средний возраст нуждающихся в стационарном лечении — 63 года
  • Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 197,2 случая на 100 000 жителей.

По словам Фишер, в настоящее время есть три варианта: заражаемость будет стабильно высокой, цифры еще повысятся или понизятся. «Отличие от ноября в том, что у нас другая возрастная структура заболевания - инфекция в основном распространяется среди молодежи», - заявила она.

Если рассмотреть цифры более подробно, то, по сравнению с позапрошлой неделей, на прошлой неделе молодежь заражалась меньше, но всплеск наблюдался в возрастной группе 35+. «Такие волны были и раньше. Сначала быстрый рост заражаемости именно среди молодежи, а затем зараза передается старшим. Сейчас мы надеемся, что болезнь не дойдет пожилых людей», - сказала Фишер.

Может ли тот факт, что уже с сегодняшнего дня увеселительные заведения будут требовать цифровой сертификат, снизить заражаемость? «Я надеюсь», - признала Фишер. Она уточнила, что если мы посмотрим на небольшое снижение уровня инфицирования среди молодежи, причина действительно может быть в том, что на мероприятиях были введены ограничения. 

«Если уже на мероприятиях просят цифровые сертификаты и люди об этом знают, то, безусловно, это поможет», - уверена член научного совета. Остается надеяться, что люди, которые могут быть заразны, не пойдут на вечеринки, так как именно в таком случае появляются очаги коронавируса.

Использование COVID-справки на мероприятиях:

Если в деятельности или мероприятиях в помещении участвуют более 50 человек, а на открытом воздухе — более 100 человек, необходимо обеспечить инфекционную безопасность и проверку всех посетителей. Это означает, что принимать участие в мероприятиях и деятельности могут только лица, прошедшие курс вакцинации, переболевшие COVID-19 или получившие отрицательный результат теста. В этом случае в помещении может находиться до 6000 посетителей, а вне помещений – до 12 000 человек.

Доказывать свою эпидемиологическую безопасность пока не должны лица младше 18 лет, однако в предельно допустимое количество посетителей включаются все посетители, в том числе лица младше 18 лет.

В число участвующих не включаются организатор мероприятия или владелец места, где предоставляется услуга, сотрудники, подрядчики, выступающие, лица, задействованные в хозяйственных или аварийных работах.

Если на мероприятие придет больше людей, чем установлено ограничением, или если в повседневную хозяйственную деятельность вовлечено более 50 человек в помещении или 100 человек вне помещений, то справки и результаты тестов следует проверять, начиная с первого участвующего лица, включая сотрудников, исполнителей и т. д.

С 9 августа обязанность доказывать инфекционную безопасность возлагается на самого человека, организатор не обязан обеспечивать возможность проведения экспресс-теста на антигены. Для участия в деятельности или мероприятии и пребывания в заведении общественного питания могут быть предоставлены также другие доказательства, эквивалентные цифровой справке (например, паспорт о вакцинации на бумажном носителе).

Ограничение по числу участников распространяется на следующие действия и мероприятия:

  • общественные собрания

  • конференции

  • театральные представления

  • концерты

  • киносеансы

  • занятия спортом, тренировки и соревнования

  • молодежную работу и досуговую деятельность

  • внешкольное образование, повышение квалификации и дополнительное обучение

  • прием пищи в заведении общественного питания

Предельное число участников распространяется также на предоставление развлекательных услуг ночных клубов, казино, бильярдных и детских игровых комнат, музеи и выставки, а также общественные сауны, спа, бассейны, аквапарки и плавательные бассейны.

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