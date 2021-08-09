Житель многоквартирного дома выбросил кошку из окна
В пятницу, 6 августа, вечером бдительные люди сообщили в полицию о жестоком обращении с животным.
В пятницу, 6 августа, вечером бдительные люди сообщили в полицию о жестоком обращении с животным.
В полицию поступило сообщение, что в Тарту из окна многоквартирного дома на улице Пикк была выброшена кошка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Прибывшие на место полицейские забрали кошку у хозяина и отвезли ее в ветеринарную клинику для оказания медицинской помощи.
В отношении хозяина было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.