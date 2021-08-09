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  • Житель многоквартирного дома выбросил кошку из окна

Житель многоквартирного дома выбросил кошку из окна

Кошка в ветклинике. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

В пятницу, 6 августа, вечером бдительные люди сообщили в полицию о жестоком обращении с животным. 

В полицию поступило сообщение, что в Тарту из окна многоквартирного дома на улице Пикк была выброшена кошка, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. 

Прибывшие на место полицейские забрали кошку у хозяина и отвезли ее в ветеринарную клинику для оказания медицинской помощи.

В отношении хозяина было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

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