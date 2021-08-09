В Грузии возвращаются к повсеместному ношению масок

По рекомендации Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с ростом в последние недели случаев заражения COVID-19 правительством Грузии принято решение о повседневном ношении масок со вторника, 10 августа в открытом и закрытом пространствах, где собираются более пяти человек.

В распространенном Координационным советом сообщении говорится, что ранее было запрещено проведение поминок, свадеб и юбилеев в объектах общественного питания. За нарушение этого ограничения владелец объекта в первый раз будет оштрафован на 10 тысяч лари (около трех тысяч долларов), а при выявлении второго подобного нарушения объект будет опечатан.

По решению правительства в Грузии с прошлого года не работают ночные клубы, и контроль за выполнением этого ограничения будет усилен.