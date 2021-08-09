Ссора между возлюбленными привела к уголовному делу: травмированную женщину нашли на обочине дороги
Сегодня, 9 августа, в полицию сообщили об инциденте, в результате которого пострадала поссорившаяся с возлюбленным женщина.
Сегодня, 9 августа, в полицию сообщили об инциденте, в результате которого пострадала поссорившаяся с возлюбленным женщина.
Стражам порядка сообщили, что в волости Пыльтсамаа между спутниками жизни вспыхнул конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина затащил свою возлюбленную в автомобиль. Через некоторое время он выбросил ее из машины на обочину шоссейной дороги. Медики доставили пострадавшую в больницу для оказания первой помощи.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала уголовное производство по статье о ненадлежащем физическом обращении.