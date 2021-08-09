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В выборах в Госдуму в этом году не смогут участвовать многие кандидаты от несистемной оппозиции. В прошлые годы их обычно не допускали по бюрократическим причинам (подписи и ошибки в документах). В этом же году многих "отфильтровали" через уголовное преследование и обвинения в связях с экстремистами (таковыми признаны структуры Алексея Навального)

Связанные с ФБК

Власти окончательно признали Фонд борьбы с коррупцией и штабы Алексея Навального "экстремистскими организациями" (до этого их включили в реестр иноагентов). Решение суда низшей инстанции 4 августа подтвердил 1-й апелляционный суд в Москве. Оно может быть обжаловано, но уже вступило в законную силу, так что теперь деятельность этих организаций в России запрещена.

Антиэкстремистские поправки, которые делают фильтр допуска к выборам еще более жестким, Дума стремительно приняла в мае. Закон имеет обратную силу, что прямо противоречит 54 статье Конституции. Теперь власти могут не допускать к выборам кандидатов, которые имели связь с "экстремистскими" организациями, даже если те работали или сотрудничали с таковыми до признания их экстремистскими.

Любовь Соболь. ФОТО: Getty Images

В первую очередь поправки ударили по сотрудникам ФБК и штабов Навального, выбив их из предвыборной гонки.

Еще до вступления решения суда в законную силу избиркомы начали отказывать в допуске к выборам сторонникам Алексея Навального. В начале июня в открытии избирательного счета отказали бывшему главе московского штаба политика Олегу Степанову, находящемуся под домашним арестом по "санитарному делу".

Не дожидаясь решения избирательной комиссии, в середине июня о своем отказе продолжать предвыборную кампанию объявила и Любовь Соболь, объяснив это признанием ФБК экстремистской организацией. Она также проходила по санитарному делу (ее приговорили к ограничению свободы на полтора года), и 8 августа стало известно о ее эмиграции.

Те же сотрудники штабов Навального, которые все же решились начать сбор подписей, в итоге были также отсечены от выборов, даже если планировали избираться не в Госдуму, а в местные органы власти. 3 августа избирком Петербурга аннулировал выдвижение в Заксобрание города Ирины Фатьяновой, возглавлявшей петербургский штаб Навального вплоть до его ликвидации в апреле этого года.

А бывшую главу штаба в Мурманске Виолетту Грудину не только не допустили до выборов в горсовет, но и принудительно положили в больницу, где ее должны были лечить от якобы найденного у нее коронавируса, хотя тесты в независимом медицинском центре показывали, что активистка здорова.

Среди других кандидатов, снятых по этой причине:

бывший волонтер штаба Навального Иван Лузин (Калининград);

помощник депутата Новосибирска Сергея Бойко Кирилл Левченко (Бердск);

экс-глава штаба Навального Сергей Ухов (Пермь);

бывший координатор штаба Навального Дмитрий Цибирев (Саратов).

Тем, кому эту связь приписали

Работа в штабах Навального или ФБК, как показала практика, - не главное условие для снятия с выборов. Достаточно просто быть знакомым с находящимся в заключении политиком. Глава Красносельского района Москвы Илья Яшин в Госдуму даже не выдвигался, но планировал поучаствовать в довыборах в Мосгордуму по одному из одномандатных округов.

К избирательной кампании его не допустили все по тому же новому "антиэкстремистскому" закону, хотя формально Яшин ни дня ни в одной из структур Навального не числился.

Рекорд поставила избирательная комиссия города Бердска в Новосибирской области, где к выборам в горсовет были не допущены сразу 12 кандидатов, хотя они не работали в структурах Навального. Там избиркому хватило данных о том, что кандидаты принимали участие в акциях протеста или оказывали юридическую поддержку задержанным на них.

На схожих основаниях кандидатов снимали с местных выборов в Калининграде, Перми и Саратове. В Твери избирком отказал в регистрации на выборах бывшему координатору "Открытой России" (одноименная британская организация признана нежелательной) Артему Важенкову, никогда не работавшему в структурах Навального.

Иногда избирательные комиссии путаются в вопросе, сотрудничал кандидат с организацией, объявленной экстремистской или нет. Известного псковского "яблочника" Льва Шлосберга московский избирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму по одному из одномандатных округов, а псковская комиссия аннулировала его выдвижение в областное собрание депутатов.

Немного подумав, 4 августа псковский избирком все же восстановил Шлосберга в правах.

Похожая история произошла с его однопартийцем Борисом Вишневским, которого зарегистрировали для выборов в Госдуму, но сняли с выборов в Заксобрание Санкт-Петербурга. Здесь избирком указывал не на сотрудничество с экстремистской организацией, а на неточности в документах.

Уголовные дела и угрозы

Многие из несистемных кандидатов не смогли баллотироваться из-за угрозы уголовных дел или иной меры пресечения.

Единственному региональному депутату в стране от распущенной в этом году "Открытой России", липецкому политику Олегу Хомутинникову вместо участия в выборах пришлось эмигрировать из-за угрозы возбуждения уголовного дела.

Не сможет принять участие в выборах и оппозиционный политик Юлия Галямина. В декабре прошлого года Тверской суд Москвы приговорил ее к двум годам условно по "дадинской" статье о неоднократных нарушениях на митингах. Галямина стала четвертой осужденной в России по этой статье.

Из-за судимости она потеряла статус муниципального депутата Тимирязевского района Москвы, возможность заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет, а также участвовать в выборах. О планах баллотироваться в Госдуму Галямина говорила в суде.

Юлия Галямина. ФОТО: Getty Images

Бывший депутат Госдумы от "Справедливой России", ветеран протестного движения Дмитрий Гудков тоже собирался переизбраться в нижнюю палату. Но не смог этого сделать из-за угрозы уголовного преследования и уехал из России.

1 июня у семьи Гудковых прошли обыски: политика подозревали в неуплате долга в размере 1 млн рублей по договору аренды нежилого помещения (часть 2 статьи 165 Уголовного кодекса). Дело касается фирмы родителей Гудкова, свою причастность к которой он отрицал.

После задержания Гудкова двое суток продержали в отделении, а затем отпустили, не став избирать меру пресечения. После этого политик уехал из России в Болгарию. "Несколько близких источников из окружения администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до ареста", - заявил он. Вместе с Гудковым страну покинул его соратник Александр Соловьев, тоже планировавший идти в Госдуму.

Другой несостоявшийся кандидат - муниципальный депутат Константин Янкаускас. Он под домашним арестом из-за "санитарного дела" и планировал идти в Госдуму по Черемушкинскому одномандатному округу. Пока Янкаускас был под домашним арестом, у него умер отец, и политик объявил, что не чувствует в себе сил продолжать кампанию.

После публичного отказа баллотироваться дело против Янкаускаса было прекращено и он даже получил право на реабилитацию.

Из-за судимости потерял право выдвигаться в депутаты популярный в YouTube политолог Николай Платошкин, лидер "Движения за новый социализм". В мае этого года политика, который регулярно критиковал повышение пенсионного возраста, признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и приговорили к пяти годам условно. В 2019 году Платошкин занял второе место на довыборах в Госдуму от КПРФ в Хабаровском крае.

Офшоры

В конце июля Центризбирком снял с выборов в Госдуму коммуниста Павла Грудинина, который шел под номером три в партийном списке КПРФ - политик занял второе место после Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году. После той кампании его постоянно критиковали в государственных СМИ. Кроме того, Грудинин третий год отбивается от исков оппонентов, которые судятся из-за его ЗАО "Совхоз имени Ленина".

В этом году свое решение ЦИК мотивировал тем, что Грудинин не избавился от зарубежных активов, вопреки требованиям законодательства. Сам политик уверил, что никаких зарубежных счетов или активов у него нет.

Произвольные трактовки

Главной причиной отсечения кандидатов от выборов в этом политическом сезоне стало серьезное ужесточение российского законодательства в 2020-2021 годах, подводит итог сопредседатель движения "Голос" (одноименная ассоциация признана иноагентом) Андрей Бузин.

Новые поправки лишают граждан права избираться, а размытость их формулировок позволяет трактовать причастность к экстремистским организациям на любых основаниях, поясняет эксперт: "На этих выборах закон применяется автоматически и не автоматически, произвольно. Законодательство так ужесточилось, что говорить о представленности политического спектра в бюллетене не приходится".