В Ласнамяэ орудует вор боковых зеркал

Как передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в Ласнамяэ на улицах Калевипоя-пыйк, Лийкури, Коорти и Выру были украдены боковые зеркала десяти разных автомобилей (BMW, Mercedes-Benz, Toyota). Сумма ущерба еще уточняется.

Большой помощью для полиции является, если на многоквартирных и частных домах, расположенных в зоне краж, есть камеры видеонаблюдения, изображение которых может значительно облегчить работу стражам порядка.