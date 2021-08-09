В Ласнамяэ орудует вор боковых зеркал
Вчера, 8 августа, в полицию поступило сообщение о краже боковых зеркал с автомобилей в столичном районе Ласнамяэ.
Вчера, 8 августа, в полицию поступило сообщение о краже боковых зеркал с автомобилей в столичном районе Ласнамяэ.
Как передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, в Ласнамяэ на улицах Калевипоя-пыйк, Лийкури, Коорти и Выру были украдены боковые зеркала десяти разных автомобилей (BMW, Mercedes-Benz, Toyota). Сумма ущерба еще уточняется.
Большой помощью для полиции является, если на многоквартирных и частных домах, расположенных в зоне краж, есть камеры видеонаблюдения, изображение которых может значительно облегчить работу стражам порядка.
Если у кого-то есть дополнительная информация о человеке, совершившем кражу, или если чья-то камера зафиксировала кражу, полиция просит сообщить об этом следователю Андресу Томингасу по адресу электронной почты andres.tomingas@politsei.ee или по телефону 6124881.