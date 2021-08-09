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Таллинн продолжит бесплатную раздачу масок

Защитные маски. ФОТО: Marko Suurmägi

С этой недели районные управы Таллинна возобновят бесплатную раздачу медицинских маски многодетным семьям, родителям-одиночкам, пенсионерам, а также горожанам, которые получают зависящее от дохода пособие.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина отметила, что обуздание третьей волны коронавируса зависит, в том числе, и от каждого из нас.

«Маска является первичным средством, позволяющим защитить себя и окружающих. После летних отпусков и в преддверии начала учебного года в город возвращается все больше людей, поэтому было бы разумно носить маску не только в общественном транспорте, где это является обязательным, но и в других многолюдных местах», - сказала Бешкина.

Многодетным семьям (с тремя и более детьми) будет выдано по две пачки масок. Родителям-одиночкам, а также получателям зависящего от дохода пособия и пенсионерам будет выдана одна пачка медицинских масок (50 шт.).

Маски будут выдаваться в районных управах, при себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ, а пенсионерам – пенсионное удостоверение. Отправляясь за масками, следует удостовериться в отсутствии симптомов заболевания. На месте нужно соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Дополнительную информацию о выдаче масок можно получить по инфотелефонам районных управ. Информация доступна также на сайтах и каналах социальных медиа районных управ.

Таллинн приступил к распределению масок среди горожан осенью прошлого года. Ученики 7-9 классов и гимназисты получили многоразовые тканевые маски, а одинокие пенсионеры и семьи - медицинские маски. Весной медицинские маски распределялись среди семей с тремя и более детьми, родителей-одиночек и пенсионеров. Помимо этого, маски выдавались и жильцам многоквартирных домов, где был зафиксирован высокий уровень заболеваемости.

В общей сложности горожанам было выдано несколько миллионов масок.

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