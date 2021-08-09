Картина дня: новые ограничения, умер Яан Каплинский и поиски кандидата в президенты

Видео 〉 В понедельник вступают в силу новые ограничения: вы уже подготовили свой сертификат?

С понедельника вступят в силу новые меры, призванные остановить распространение коронавируса. На мероприятия, где не проводится проверка цифрового сертификата Covid-19 отныне будут до 50 участников на закрытые площадки и до 100 участников - на мероприятия на открытом воздухе. Читать далее...

Умер Яан Каплинский

После тяжелой болезни в возрасте 80 лет скончался эстонский поэт, эссеист, переводчик Яан Каплинский. Читать далее...

Жизнь без цифрового сертификата становится все более неудобной

Ограничения, которые стали действовать с сегодняшнего дня, имеют некоторые исключения, но для крупных учреждений они бессмысленны, поэтому многие устанавливают свои правила и требуют цифровой сертификат уже у первого посетителя. Читать далее...

Обоснованность третьей дозы до сих пор неясна

Ковид по-прежнему вызывает волнения, и вокруг него крутятся правда, полуправда, полуложь и абсолютная ложь. В последний раз, насколько я помню, подобная неразбериха была в начале 1980-х годов в связи с ВИЧ и возникающего от него СПИДа. Но тогда не было ни интернета, ни социальных сетей. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 147 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2801 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 147, то есть 5,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Правительство рассчитывает внедрить новое решение вместо Mobiil-ID

Государство объявило тендер на нового поставщика услуги мобильной идентификации и хотя работающее сейчас решение Mobiil-ID не исчезнет, но оно, по всей видимости, не останется в качестве государственного. Читать далее...

Уголовное дело Майлис Репс: материалы не изучили ни адвокаты, ни Центристская партия

С материалами уголовного дела депутата Рийгикогу Майлис Репс, которую подозревают в хищении, пока не успели ознакомиться ни ее адвокаты, ни руководители Центристской партии. Читать далее...

В Латвии хотят ввести ЧС: на границе за три дня задержаны 160 человек

За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек, сообщает агентство LETA. Читать далее...

Студия Postimees: где же кандидат в президенты, которого нам выбирают?