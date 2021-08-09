Картина дня: новые ограничения, умер Яан Каплинский и поиски кандидата в президенты
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 августа.
С понедельника вступят в силу новые меры, призванные остановить распространение коронавируса. На мероприятия, где не проводится проверка цифрового сертификата Covid-19 отныне будут до 50 участников на закрытые площадки и до 100 участников - на мероприятия на открытом воздухе. Читать далее...
После тяжелой болезни в возрасте 80 лет скончался эстонский поэт, эссеист, переводчик Яан Каплинский. Читать далее...
Ограничения, которые стали действовать с сегодняшнего дня, имеют некоторые исключения, но для крупных учреждений они бессмысленны, поэтому многие устанавливают свои правила и требуют цифровой сертификат уже у первого посетителя. Читать далее...
Ковид по-прежнему вызывает волнения, и вокруг него крутятся правда, полуправда, полуложь и абсолютная ложь. В последний раз, насколько я помню, подобная неразбериха была в начале 1980-х годов в связи с ВИЧ и возникающего от него СПИДа. Но тогда не было ни интернета, ни социальных сетей. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 2801 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 147, то есть 5,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Государство объявило тендер на нового поставщика услуги мобильной идентификации и хотя работающее сейчас решение Mobiil-ID не исчезнет, но оно, по всей видимости, не останется в качестве государственного. Читать далее...
С материалами уголовного дела депутата Рийгикогу Майлис Репс, которую подозревают в хищении, пока не успели ознакомиться ни ее адвокаты, ни руководители Центристской партии. Читать далее...
За незаконное пересечение латвийско-белорусской границы за три дня были задержаны уже 160 человек, сообщает агентство LETA. Читать далее...
До выборов президента Эстонии остается три недели. Академик Тармо Соомере намедни был исключен из борьбы в пользу неизвестной компромиссной фигуры. Кого могут «достать из рукава» парламентские партии? С какой попытки удастся избрать президента? На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире представитель конституционной комиссии Рийгикогу, зампредседателя фракции Центристской партии Андрей Коробейник. Смотрите интервью в 13:30!