Любопытство в приграничной зоне обернулось для жителя Эстонии штрафом
В конце прошлой недели житель Эстонии из любопытства пробрался в запретную приграничную зону в Южной Эстонии и был оштрафован.
В конце прошлой недели житель Эстонии из любопытства пробрался в запретную приграничную зону в Южной Эстонии и был оштрафован.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что в 11.30 эстонские пограничники обнаружили в приграничной зоне близ деревни Парму волости Рыуге Выруского уезда нарушителя.
Прибывший на место происшествия патруль задержал мужчину 1989 года рождения, уроженца Эстонии, который признал, что нарушил пограничный режим и выбрался на контрольную линию эстонско-российской границы из любопытства.
Пограничники выписали нарушителю штраф.