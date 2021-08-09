Любопытство в приграничной зоне обернулось для жителя Эстонии штрафом

Об этом BNS сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры, отметив, что в 11.30 эстонские пограничники обнаружили в приграничной зоне близ деревни Парму волости Рыуге Выруского уезда нарушителя.

Прибывший на место происшествия патруль задержал мужчину 1989 года рождения, уроженца Эстонии, который признал, что нарушил пограничный режим и выбрался на контрольную линию эстонско-российской границы из любопытства.