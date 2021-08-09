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В Вильнюсе проходит демонстрация в поддержку белорусской оппозиции

Вчера в Варшаве прошла демонстрация в поддержку белорусской оппозиции. ФОТО: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Scanpix

Эта неделя знаменует собой год протестов за свободную Белоруссию. Сейчас в Вильнюсе проходит демонстрация в поддержку белорусской оппозиции, пишет Postimees

Демонстрация проходит на площади Лукишкес в центре Вильнюса ровно через год после того, как после президентских выборов в Белоруссии последовали массовые репрессии против протестующих. Мероприятие организовано действующей в Литве белорусской общественной организацией «Дапамога».

Ожидается, что в демонстрации примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, представители белорусской оппозиции и депутаты литовского парламента.

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