В Вильнюсе проходит демонстрация в поддержку белорусской оппозиции
Эта неделя знаменует собой год протестов за свободную Белоруссию. Сейчас в Вильнюсе проходит демонстрация в поддержку белорусской оппозиции, пишет Postimees.
Эта неделя знаменует собой год протестов за свободную Белоруссию. Сейчас в Вильнюсе проходит демонстрация в поддержку белорусской оппозиции, пишет Postimees.
Демонстрация проходит на площади Лукишкес в центре Вильнюса ровно через год после того, как после президентских выборов в Белоруссии последовали массовые репрессии против протестующих. Мероприятие организовано действующей в Литве белорусской общественной организацией «Дапамога».
August 9, 2021.— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) August 8, 2021
1 stolen presidential election in Belarus.
Millions of votes for changes.
365 days of peaceful protests.
610 polit. prisoners.
Thousands are imprisoned on polit. grounds.
36,000 came through detentions.
We continue to fight until all of these numbers are history. pic.twitter.com/p2VCJJWkX5
Ожидается, что в демонстрации примут участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, спикер литовского Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, представители белорусской оппозиции и депутаты литовского парламента.