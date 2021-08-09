Пожары в Португалии. ФОТО: Reuters

Ученые всего мира завершили многолетнюю диспансеризацию планеты и единогласно поставили диагноз: глобальное потепление идет полным ходом, а его бесспорная причина - человек.

«Нет сомнений в том, что атмосфера, океан и суша нагрелись под воздействием человеческой деятельности», - говорится в эпохальном климатическом отчете, опубликованном в понедельник.

Без решительного сокращения выбросов мир не выполнит закрепленную в Парижском соглашении цель удержать к середине века глобальное повышение средних температур в пределах 1,5°С по сравнению с доиндустриальным уровнем. Этот потолок будет пробит на 10 лет раньше, уже в 2040-м, предупредили ученые.

А следующий рубеж - потепление на 2°С, чреватое катастрофическими последствиями, падёт уже до конца этого века, если в ближайшие два десятилетия мы продолжим коптить небо и рубить леса текущими темпами.

Позиция ученых давно известна, и доклады с предупреждениями появляются с завидным постоянством. Однако этот - особенный. И не только потому, что его писали две сотни ученых на основе результатов 14 тысяч научных работ за последнее десятилетие.

Главное - под их выводами подписались почти все страны мира. То, что написано в докладе, теперь является консенсусом не только научного, но и мирового сообщества в целом.

Теперь у властей 195 стран, одобривших доклад, нет причин ссылаться на скептиков и откладывать сокращение выбросов. И шанс взять на себя повышенные обязательства в этом представится уже через пару месяцев - в начале ноября в Шотландии соберется отложенный на год из-за коронавируса мировой климатический саммит.

С прицелом на него в понедельник и вышел доклад организации IPCC - той самой, что получила Нобелевскую премию мира в 2007 году. Это группа климатических экспертов при ООН, которая с 1990 года провела шесть обследований климата на планете. Нынешнее - шестое - готовилось более 8 лет.

Подписи 195 стран под его выводами делают сегодняшний доклад главным климатическим документом мирового сообщества и отправной точкой в международных дискуссиях о том, как бороться с глобальным потеплением.

Белые медведи на льдине ФОТО: Getty Images

В докладе на 3949 страниц среди прочего написано, что: