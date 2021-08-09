Эстонии напомнили о необходимости заплатить взнос за членство в ОБСЕ
Казначей Парламентской ассамблеи ОБСЕ напомнил странам-членам организации об обязательстве уплатить ежегодный членский взнос, пишет Rus.ERR.
Казначей Парламентской ассамблеи ОБСЕ напомнил странам-членам организации об обязательстве уплатить ежегодный членский взнос, пишет Rus.ERR.
В письме, направленном странам-членам организации, отмечается, что постоянный комитет единогласно утвердил годовой бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ на предстоящий финансовый год, который начнется 1 октября 2021 года и завершится 30 сентября 2022 года.
До 1 октября каждое государство-участник должно уплатить членский взнос. Сумма, которую внесет Эстония, составит 6 885 евро. А наибольшую сумму на счет организации должны перечислить США - 418 945 евро.