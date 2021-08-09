Эстонии напомнили о необходимости заплатить взнос за членство в ОБСЕ

В письме, направленном странам-членам организации, отмечается, что постоянный комитет единогласно утвердил годовой бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ на предстоящий финансовый год, который начнется 1 октября 2021 года и завершится 30 сентября 2022 года.