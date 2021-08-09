Уличный опрос ⟩ Кто может стать будущим президентом Эстонии?

Кайре Каннисту, студентка

На мой взгляд, могла бы продолжить Керсти Кальюлайд. Она мне симпатична и она умный человек, и в ее случае импонировало, что она ездила по Эстонии и знакомилась с тем, как живут в маленьких населенных пунктах. На данный момент так и так новых сильных кандидатов не появилось.

Меэлик Мяксоо, художник и организатор выставок

Мне нравится Хенн Пыллуаас, он человек с определенными взглядами. Я верю, что он сможет вновь объединить людей.

Нынешний президент занималась раскалыванием народа. Человек, которому не нравятся 20 процентов населения Эстонии, не подходит на пост президента.

Кая Рейнуп, помощник воспитателя детского сада

Мне нравится Тармо Соомере, у него достаточно жизненной мудрости и знаний, которые потребуются для этой должности. Жалко, что на данный момент он остался в стороне от выборов.

Лейли Суурмяги, пенсионерка

Я не могу никого так выбрать, думаю, действующий президент может и дальше продолжить.

Яан Пихлап, пенсионер

Не могу сказать. Я вижу, что вокруг этого много дрязг, и я думаю, что хотят сохранить старого президента. Лично меня это особо не волнует.

Кадри Петротест, безработная