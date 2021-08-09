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  • Мужчина призвал шумную компанию к порядку и попал в больницу

Мужчина призвал шумную компанию к порядку и попал в больницу

Полиция. Фото иллюстративное. ФОТО: Arved Breidaks

В конце прошлой недели в Тарту пострадал мужчина, который призвал шумную компанию к порядку.

Конфликт вспыхнул в ночь на 7 августа на улице Лоотузе, где был избит мужчина, который призвал к порядку компанию, которая в ночное время шумела на улице.

Как сообщает Лыунаская префектура, медики доставили пострадавшего в больницу для проверки состояния здоровья.

В это же время полиция задержала в качестве подозреваемого 23-летнего молодого человека, в отношении которого было начато уголовное производство по статьей о ненадлежащем физическом обращении.

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