Мужчина призвал шумную компанию к порядку и попал в больницу

Конфликт вспыхнул в ночь на 7 августа на улице Лоотузе, где был избит мужчина, который призвал к порядку компанию, которая в ночное время шумела на улице.

Как сообщает Лыунаская префектура, медики доставили пострадавшего в больницу для проверки состояния здоровья.