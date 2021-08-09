Стивен Кинг обещает написать книгу о коронавирусе

Стивен Кинг сказал в эфире передачи, что отказ от вакцины или маски не является вопросом личной свободы. Он передвижение без маски с тем, как кто-то закуривает перед торговым центром и выпускает дым на глазах у других. Поэтому он часто публикует информацию о вакцинах в Твиттере, чтобы люди могли понять важность защиты более слабых членов общества.

Стивен Кинг, Билли Саммерс» ФОТО: Raamat

По словам Кинга, Интернет - это одновременно и благо, и проклятье, потому что, даже если у нас есть возможность получить ценную информацию одним щелчком мыши, то так же легко получить и дезинформацию. Например, он недавно увидел в сообщении в социальных сетях кого-то, кто сказал, что Билл Гейтс отслеживает местонахождение всех нас и что датчики расположены в клапанах шин.

Когда разразилась пандемия, писателю пришлось изменить свою незавершенную работу, так как несколько персонажей его книги отправились в круиз, и, учитывая коронавирус, это больше не соответствовало тому, что происходило в мире. Вот почему Кинг перенес роман на 2019 год, когда круизные лайнеры беззаботно возили туристов. В августе свет увидел и «Билли Саммерс». Его главный герой - серийный убийца, оправдывающий убийство своими моральными принципами.