Мертсина: чувство уверенности промышленных предприятий Эстонии выросло до самого высокого уровня за последние 14 лет

Из 23 видов деятельности в обрабатывающей промышленности объем производства увеличился в 17. Объемы производства в обрабатывающей промышленности увеличиваются в связи с ростом спроса. Увеличение объемов производства в этой отрасли произошло в основном за счет увеличения объёмов производства в деревообрабатывающей промышленности, но производство резиновых и пластмассовых изделий, металлических изделий, электрооборудования и строительных материалов также внесло значительный вклад. Однако больше всего рост объемов производства в обрабатывающей промышленности замедлился из-за снижения объемов производства в электронной промышленности. По предварительным данным, компании обрабатывающей промышленности увеличили объёмы продаж в июне на 16% и 17% в годовом исчислении соответственно как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

Быстрое восстановление экономической активности, высокие цены на электроэнергию, а также очень низкая сравнительная база в начале прошлого года способствовали росту производства электроэнергии. В июне средняя рыночная цена электроэнергии на бирже Nord Pool была самой высокой за всю историю (71,68 евро/МВт∙ч). Тогда производство электроэнергии увеличилось на 30% в годовом исчислении, а производство тепла увеличилось на 3%.

Чувство уверенности эстонских промышленных предприятий уже поднялось до самого высокого уровня за последние 14 лет. Перспективы экспорта несколько ухудшились в третьем квартале, но все ещё находятся на высоком уровне конца 2018 года. Хотя индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны вырос до самого высокого уровня за 24 года, с марта он стабилизировался. Однако рост фактического производства более скромный, чем это видно из индекса. Производственные компании в зоне евро испытывают трудности с выполнением заказов, поскольку задержки с доставкой производственных ресурсов были самыми продолжительными за последние 24 года. Это подтолкнуло цены на сырьё к рекордным высотам, что, в свою очередь, повысило отпускные цены на продукцию обрабатывающей промышленности, поскольку компании перекладывают свои растущие затраты на потребителей.