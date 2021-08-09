Мертсина: чувство уверенности промышленных предприятий Эстонии выросло до самого высокого уровня за последние 14 лет
В июне промышленное производство Эстонии продолжало уверенно расти. В годовом сравнении объем промышленного производства увеличился на 11%, в том числе в обрабатывающей промышленности на 10%, в горнодобывающей промышленности на 19% и в производстве энергии на 14%. Во втором квартале объем промышленного производства резко вырос. Хотя это было в значительной степени связано с резким снижением объёмов производства в апреле и мае прошлого года, а также с очень низкой сравнительной базой, объемы производства в обрабатывающей промышленности и горнодобывающей промышленности также показали рост в месячном сравнении.