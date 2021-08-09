Фото ⟩ Вандализм в Ласнамяэ: управа района обратится в полицию из-за испорченной рекламы вакцинации

Старейшина Ласнамяэ Владимир Свет сообщил на своей странице в Facebook, что возле магазина Rimi на Ляэнемере произошел достойный сожаления случай: кто-то разрисовал рекламу вакцинации антисемитскими высказываниями.

«Управа района очень серьезно относится к таким ситуациям и осуждает антисемитизм и любое разжигание вражды в отношении какой-либо группы», - отметил он в своем посте.

Также Свет добавил, что этот поступок нанес материальный ущерб городу. «Поэтому мы готовим заявление в полицию, чтобы найти преступника, компенсировать материальный ущерб и выяснить, можно ли квалифицировать данное деяние как разжигание вражды согласно уголовному кодексу», - уточнил он.