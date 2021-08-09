Пожарный на острове Эвбея ФОТО: Reuters

В Греции, Восточной Сибири и на Тихоокеанском побережье США уже несколько дней бушуют разрушительные лесные пожары. Тысячи людей пришлось эвакуировать, нанесен большой материальный ущерб. Причиной бедствия стали аномально высокие температуры.

"Фильм ужасов"

Греческие пожарные борются с огнем, подступающим к деревням Каматриадес и Галатсадес на севере острова Эвбея - популярного курорта и второго по величине греческого острова после Крита, расположенного в Эгейском море северо-восточнее Афин.

Если пламя доберется до расположенного за ними густого леса, с ним будет почти невозможно справиться, заявил представитель противопожарной службы греческому информагентству ANA.

Более двух тысяч местных жителей и туристов в минувшие выходные эвакуировались с Эвбеи на материк на паромах на фоне охваченного огнем побережья. Остров окутан удушающим дымом, там сгорели сотни домов и пострадали линии электропередач.

С 29 июля по 7 августа в Греции выгорела территория в 56655 гектаров, сообщила Европейская система информации о лесных пожарах. Среднегодовой уровень с 2008-го по 2020 год составил 1700 гектаров.

В воскресенье самолеты скидывали воду на горящий лес. ФОТО: Reuters

В Греции на данный момент подтверждена гибель двух человек, в Турции - восьми. Десятки людей госпитализированы.

Пожары в Греции, а также в соседствующих с ней Турции, Албании, Болгарии и Северной Македонии не стихают уже две недели. Они бушуют и в континентальной части Греции, но самые апокалиптические сцены разыгрываются на лесистой Эвбее.

"Это похоже на фильм ужасов", - сказала корреспонденту агентства Рейтер на борту парома беременная женщина, представившаяся как Мина.

"Сверхчеловеческие усилия"

Сотни людей на Эвбее вынуждены были покинуть свои дома, некоторые спят в автомобилях. ФОТО: Getty Images

В борьбе с огнем, кроме сотен пожарных, 650 из них на одной Эвбее, участвуют армия и местные жители, а также 11 самолетов и шесть вертолетов. Своих спасателей прислали в Грецию Германия, Франция, Британия, Испания, Швейцария, Сербия, Румыния, Израиль, Египет и Кипр.

Замминистра по защите гражданского населения Греции Никос Хардалиос, накануне заявивший, что "впереди трудный вечер и трудная ночь", в понедельник сообщил хорошую новость: пожары вокруг Афин и на всем Пелопоннесском полуострове стали стихать. По его словам, пожарные приложили для этого сверхчеловеческие усилия.

Применение самолетов с водяными цистернами осложняет плохая видимость из-за дыма, добавил он.

Хардалиос предупредил, что пожары в окрестностях столицы могут возобновиться из-за набирающих силу сухих ветров.

За первую неделю августа в Греции выгорело более 56 тыс. гектаров лесов. ФОТО: Getty Images

На прошлой неделе огонь вплотную подошел к Афинам: пелена едкого дыма накрыла улицы, сгорело несколько десятков домов. В ночь на пятницу власти провели массовую эвакуацию жителей северных пригородов столицы.

На выходных на расположенном в Ионическом море острове Закинтос потерпел аварию пожарный самолет. Пилот не пострадал.

Часть греков считает усилия правительства недостаточными.

"Мы в руках Бога, - сказал корреспонденту Франс пресс 26-летний житель острова Эвия Яннис Селимис. - Государство отсутствует. Если мы уедем, наши дома точно сгорят".

Больше недели 40-градусной жары

Нынешнее природное бедствие в Греции стало следствием жары выше 40 градусов, продолжавшейся больше недели. Такого не было 30 лет.

В некоторых местах температура достигала 47 градусов. Сейчас столбик термометра уже упал ниже 40, но настолько аномального периода высоких температур в стране не наблюдалось порядка 30 лет.

Подобные природные катаклизмы становятся все более вероятными и все более разрушительными из-за глобальных изменений климата. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что нынешнее лето должно стать аргументом для скептиков во всем мире.

Пожары в Якутии

В республике Якутия на востоке России площадь, пройденная лесными пожарами, по официальным данным, уже превысила 6 млн гектаров - это в два раза больше территории Бельгии.

В настоящий момент там бушует более 150 природных пожаров, тушением которых занимаются тысячи человек c применением сотен единиц техники.

В субботу более 30 домов сгорели в селе Бяс-Кюель в центральной части Якутии, а его жители были эвакуированы. В воскресенье власти эвакуировали жителей сел Кальвицы и Харыялах.

Грозный "Дикси"

Обширный лесной пожар на севере Калифорнии, начавшийся 13 июля и получивший название "Дикси" - второй по масштабам за всю историю этого штата. Коме него, в Калифорнии бушуют еще 10 пожаров.

Три человека числятся пропавшими без вести в округе Плумас, тысячи покинули свои жилища. Пострадали трое пожарных. Сгорели около 400 домов. Небо над обширными территориями затянуто дымом.

К воскресенью огонь опустошил территорию в 198 тысяч гектаров - больше площади Лос-Анджелеса.

Масштабный лесной пожар "Дикси" по площади горения стал вторым за все время наблюдений в штате Калифорния. ФОТО: Getty Images

"Это было как в зоне боевых действий, - сказала корреспонденту Франс пресс жительница исторического города Гринвилл Тами Куглер, сидя возле палатки в лагере для эвакуированных. - Все, что я любила и о чем заботилась, пропало".

Несмотря на предупреждения властей, немало жителей отказываются уезжать в надежде самим отстоять от огня свою собственность.

Остатки церкви в городе Гринвилл, пострадавшем от пожара. ФОТО: Getty Images

Борьбу с огнем ведут свыше 5 тысяч пожарных. По оценкам экспертов, чтобы совладать с "Дикси", потребуется еще не менее двух недель

Температура в Калифорнии в последние дни достигала +38 градусов по Цельсию. Прогнозы обещают некоторое падение температуры и повышение влажности воздуха, что должно принести пожарным облегчение.

По данным предварительного следствия, "Дикси" вспыхнул после того, как дерево упало на высоковольтную линию, принадлежащую компании Pacific Gas & Company. В 2018 году на нее возлагали ответственность за пожар "Кемп", погубивший 86 человек.