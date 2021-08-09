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За неделю электроэнергия в странах Балтии подорожала

Линия электропередачи. ФОТО: Mailiis Ollino

За неделю электроэнергия в странах Балтии подорожала, сообщает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva.

2-8 августа в ценовой зоне Литвы на бирже Nord Pool электроэнергия стоила 79,14 евро за мегаватт-час, в Латвии и Эстонии электроэнергия стоила 78,82 евро за мегаватт-час.

"Рост цен на электроэнергию в странах Балтии вызвало снижение производства электроэнергии в регионе, также и из возобновляющихся источников энергии. Влияние на цены оказал и снизившийся на 11% поток электроэнергии из шведской зоны SE4, возросший на 36% из Финляндии и на 39% из России", - сообщил представитель Elektrum Lietuvos Артурас Затулинас.

Совокупная стоимость на бирже Nord Pool на прошлой неделе росла на 6% до 54,77 евро за мегаватт-час. Повышение цены объясняют растущими ценами на рынке топлива и угля.

На прошлой неделе совокупное потребление электроэнергии в странах Балтии снизилось на 1% и составило 481 гигаватт-часов. В Литве потребление снизилось на 4% до 216 гигаватт-часов. В Латвии снизилось на 2% до 129 гигаватт-часов, а в Эстонии потребление выросло на 4% до 136 гигаватт-часов.

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